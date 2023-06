Presidente impedido

Sobre la selección del próximo Fiscal:

El presidente no debería ser quien presente la terna para la selección del próximo fiscal general que remplace a Barboza pues la fiscalía está llevando varios casos que podrían generar un conflicto de intereses. Incluso un fiscal ad hoc tampoco sería viable pues igualmente debería ser seleccionado de una terna enviada a la Corte Suprema de Justicia por el presidente, repitiéndose entonces las razones que podrían causar el impedimento. Esta hipótesis también ha sido planteada por la exfiscal Viviane Morales.

Dado que la constitución en su artículo 249 determina cómo se elige el fiscal, pero no contempla alternativas en caso de posibles conflictos de interés en el proceso, lo único viable es que la Corte Suprema de Justicia se abstenga de escoger, no seleccione a nadie de la terna y la rechace; como ya lo hizo en 2009 durante el gobierno de Uribe cuando se esgrimió el argumento de que no la terna no se consideraba idónea y entonces se abstuvo la Corte de seleccionar un candidato, dejando el cargo en manos del vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, quien actuó en interinidad por varios meses.

Para aclarar el planteamiento, es importante tener presente que el presidente podría tener interés personal en varias investigaciones que la fiscalía está llevando a cabo, a saber:

La investigación a Nicolás. Nicolás, el hijo que él no crio, está siendo investigado por lavado de activos y por haber recibido dinero de narcotraficantes para la campaña de su padre incluso a pesar de que se supone que se quedó con gran parte de los dineros y no los entregó a la campaña. La investigación a Juan Fernando Petro, hermano del presidente. La fiscalía investiga si hubo pagos de algunos narcotraficantes por la promesa de obtener cupos en la “paz total”, el proyecto de Gustavo Petro para negociar y someter a la justicia a delincuentes. La investigación que se lleva a cabo contra Laura Sarabia. El caso que se dio a conocer como el hurto por parte de la niñera de una maleta con dinero y que ha dado un gran giro con las aseveraciones de Armando Benedetti acerca de ingreso de dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por todo lo que se podría revelar en este caso es claro que no sería transparente para el país que hubiera mantos de dudas en las investigaciones.

Por estos tres motivos resulta inconveniente que el fiscal sea elegido de una terna presentada por el presidente. Y es que así como la defensa de Nicolás Petro presentó una recusación al fiscal Barbosa y a los fiscales involucrados en el caso de Nicolás Petro (el fiscal 13 especializado en Lavado de Activos de Bogotá, el fiscal Primero Delegado ante el Tribunal del Distrito y cualquier otro delegado subalterno del Fiscal General), para que se declaren impedidos para continuar con la investigación contra el hijo del presidente después del enfrentamiento del presidente y el fiscal durante el episodio en el que el presidente equivocadamente dijera que el fiscal es su subalterno, de igual manera el presidente debería de abstenerse de presentar la terna para nombrar al fiscal que estaría a cargo de las investigaciones mencionadas.

No sé si el presidente estará contento con esta columna, pero de lo que sí estoy seguro es que al menos para la elección del próximo fiscal general, lo ético sería que el presidente se declare impedido.

@ghitis