Confiar en los colegios

Sin embargo, con el paso del tiempo parece haberse perdido lo más importante: el proyecto educativo, especialmente el perfil de egreso, es decir, el resultado final de más de una década de experiencias de aprendizaje.

Hoy, muchos asumen que los colegios deben ser espacios seguros en los que los estudiantes estén alejados de un mundo “trágico”. Buscan parques en los que sus hijas puedan jugar sin caerse, sin rasparse, sin angustiarse; descansos en los que sus hijos nunca enfrenten situaciones de conflicto o posibles escenarios de acoso escolar; aulas que parezcan más un parque de diversiones que un escenario que potencie el desarrollo de habilidades, entre ellas, la más importante que es aprender; canchas deportivas a prueba de riesgo en las que un estudiante se caiga y el piso lo reciba como si fuese un colchón de la más alta calidad. Además, por alguna extraña razón, muchos exigen que el aprendizaje se logre sin esfuerzo y sin “estrés”, alegando que lo más importante es la “estabilidad emocional”.

Algunos aprovechan este escenario para ofrecer proyectos a la carta que alegan responder a las necesidades de cada estudiante, personalización del aprendizaje, casi que un traje a la medida (de hecho, hace poco me topé con un anuncio que sugería “educación a la medida”). Supongo que el mundo que recibirá a esos estudiantes será igual, “un océano de mermelada sagrada”, diría Estanislao Zuleta.

El asunto se agrava aún más cuando viene acompañado de una cultura en la que la igualdad ante la norma es apenas algo que se anota, pero no se vive, y entonces aparecen quienes no aceptan ninguna decisión que afecte a sus hijos. Si no son promovidos al grado siguiente es porque el colegio no hizo el seguimiento correspondiente; si obtienen una mala nota es porque la profesora “lo tiene entre ojos”; si reciben un reporte por mal comportamiento es que “no aceptan que mi hijo sea más inteligente que el resto”; entre otras. De humanos es errar y es evidente que en ocasiones las organizaciones cometen errores, pues son grupos de seres humanos, pero frenar el desarrollo de la agencia por parte de los estudiantes, procurando impedir cualquier consecuencia por su falta de compromiso, es trazar un camino de mediocridad que a largo plazo detonará aquello que pretendían evitar: inestabilidad emocional, problemas de salud mental, etc.

En los colegios se gestan las grandes transformaciones, pero también se asientan los pilares de una sociedad. De allí que sea tan importante que las familias definan qué quieren para sus hijos, que conozcan a fondo los proyectos educativos y que confíen en los mismos, participando activamente en su desarrollo, sin pretender que modifiquen su ADN. Igual de importante es que el estado promueva y potencie la libertad educativa, evitando ir más allá de lo que exige la garantía del derecho a la educación. Sobran regulaciones, decretos y leyes en materia educativa, pero faltan alternativas y proyectos que realmente se diferencien unos de otros, para que las familias puedan elegir entre muchas opciones, el tipo de educación que quieren para sus hijos. Un escenario diferente sería propio de regímenes autoritarios en los que se confunde adoctrinamiento con formación y educación.

Recuerdo una conversación con una madre de familia, que insistía en que “todos los colegios en últimas son iguales y yo lo que necesito es que me garanticen que mi hijo aprenda y sea feliz”. Después de varios años sigo pensando en ello y aterrizo en la misma conclusión: las familias deben tener muy claro el porqué eligieron un colegio y no otro, asumir ese proyecto educativo y hacer parte de este, respetando el marco en el que se desarrolla. Hace poco un padre de familia se me acercó y me dijo “Rector, no deben ser tan estrictos con la puntualidad. Esto no es Inglaterra”. Callé y señalé hacia el escudo del colegio: British International School.