Nuevo plazo de transición al Registro Universal de Ingresos (RUI): Paso a paso para actualizar el Sisbén

El sistema de focalización de ayudas sociales en Colombia avanza hacia su reestructuración más profunda en los últimos años. Tras la expedición del Decreto 662 por parte del Gobierno Nacional, se han oficializado los nuevos plazos para la transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI).

Este ajuste normativo busca garantizar la continuidad en la entrega de beneficios estatales y mitigar los traumatismos administrativos.

A continuación, se detallan las fechas perentorias, el funcionamiento del nuevo modelo y el procedimiento institucional que deben seguir los ciudadanos.

¿Qué es el RUI y cuál es su diferencia con el Sisbén?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es el nuevo instrumento técnico administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que sustituirá de forma progresiva al Sisbén IV.

A diferencia del modelo anterior, que clasificaba a los hogares en grupos (A, B, C y D) mediante estimaciones indirectas basadas en la calidad de la vivienda y bienes, el RUI determinará la capacidad socioeconómica real de los ciudadanos.

Esto se logrará mediante el cruce automatizado de más de 40 bases de datos del Estado, incluyendo registros de la DIAN, la Registraduría Nacional y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). El objetivo es optimizar el gasto público y asegurar que los subsidios se asignen con estricta justicia distributiva.

Calendario oficial y plazos de la transición

El Gobierno Nacional ha establecido un cronograma formal para asegurar un empalme ordenado entre plataformas y evitar la suspensión de las transferencias de programas como Renta Ciudadana o Devolución del IVA:

1 de agosto: Entrada en operación oficial del RUI como la plataforma centralizada para la focalización de subsidios por parte de las entidades ejecutoras del Estado.

31 de octubre: Plazo límite para culminar la transición, depuración e integración de la base de datos de la población que se encontraba registrada en el Sisbén antes del inicio del proceso.

Las encuestas del Sisbén vigentes continúan siendo plenamente válidas durante este periodo de empalme. Las autoridades han enfatizado que no es necesario solicitar nuevas encuestas presenciales, salvo en casos de modificaciones estrictas en la conformación del núcleo familiar o cambios de residencia.

¿El trámite de registro ante el RUI causa algún cobro?

No. Todos los trámites relacionados con la transición al RUI son estrictamente gratuitos. El proceso se realiza de forma directa por el ciudadano a través de las herramientas web del DNP o los puntos de atención dispuestos por las administraciones municipales, sin requerir la intervención de terceros ni gestores.