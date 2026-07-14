Alcalde de Quinchía pidió sancionar a quienes alimenten perros callejeros: ¿es posible?

Una polémica se desató en el municipio de Quinchía, Risaralda, luego de que el alcalde Jader de Jesús Clavijo planteara públicamente la posibilidad de sancionar a las personas que alimentan perros en condición de calle.

Las declaraciones generaron rechazo inmediato, especialmente entre organizaciones animalistas y la senadora Andrea Padilla, quien aseguró que castigar a quienes ayudan a los animales no solo sería ilegal, sino que además desviaría la atención de las verdaderas responsabilidades que tienen las administraciones municipales frente al bienestar animal.

¿Qué dijo el alcalde de Quinchía sobre no alimentar a los animales callejeros?

Durante una intervención pública, el mandatario hizo un llamado para impedir que ciudadanos continúen alimentando a perros que permanecen en parques y espacios públicos.

En ese contexto, expresó:

No darles purina ni agua en sus establecimientos públicos. Ayúdenos, Hamilton, por favor, hermano, a las personas que están llevándoles agua y purina a los parques, a las calles, hermano, empecemos a hacer comparendos.

Sus palabras provocaron una reacción en redes sociales y entre defensores de los derechos de los animales.

¿Es legal sancionar a quienes alimentan animales en condición de calle?

Para la senadora Andrea Padilla, una medida de ese tipo carecería de sustento legal.

La congresista afirmó que, en lugar de perseguir a quienes actúan por solidaridad, las autoridades locales deberían concentrarse en cumplir las obligaciones que la ley les asigna en materia de protección animal.

Según explicó, corresponde a las alcaldías desarrollar programas de esterilización, contar con centros de bienestar animal, ofrecer servicios veterinarios e implementar las normas contra el maltrato animal.

¿Qué responsabilidades tendría la Alcaldía con estos animales?

Padilla sostuvo que las administraciones municipales deben responder por las acciones de protección y control de la población animal, antes que señalar a quienes brindan ayuda a los perros sin hogar.

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Además, cuestionó si en Quinchía existen programas suficientes para atender esta problemática y si se están ejecutando las obligaciones legales relacionadas con el bienestar animal.

¿Qué pasará si llegan a imponer comparendos?

La senadora pidió a la ciudadanía no dejar de ayudar a los animales en condición de abandono y aseguró que, si alguna persona llega a ser sancionada por alimentarlos, deberá denunciar el caso.

Indicó que las denuncias pueden hacerse a través de sus redes sociales o ante la Personería correspondiente, ya que el alcalde podría exponerse a una investigación disciplinaria si decide aplicar ese tipo de medidas.

Asimismo, anunció que solicitaron a la Procuraduría General de la Nación emitir una directriz dirigida a los alcaldes del país para recordarles las obligaciones que tienen frente a la protección y bienestar de los animales.

Según la congresista, en varios municipios persisten incumplimientos relacionados con programas de esterilización, apoyo a fundaciones, atención de denuncias por maltrato animal y funcionamiento de centros de bienestar.

Por esa razón, insistió en que, si en Quinchía se llega a imponer alguna multa por alimentar perros en condición de calle, el caso deberá ser reportado para que las autoridades competentes determinen si hubo actuaciones contrarias a la ley.