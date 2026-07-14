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Fuerte cruce: Juanfer Quintero confrontó a un creador de contenido tras la eliminación en el Mundial

El volante de la Selección Colombia respondió una crítica que hizo el creador de contenido. ¿Cuáles fueron los mensajes?

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
11:16 a. m.
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Tras el fin de la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, Juan Fernando Quintero retornó al país y se reencontró con sus familiares y amigos.

En las redes sociales se pudo apreciar que en esa reunión estuvo presente Nelson Velásquez, que es uno de los artistas favoritos del talentoso volante de la 'tricolor'.

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Y, en medio de esa coyuntura, Sergio Jácome, el creador de contenido que tiene 6.000 seguidores en Instagram, lo criticó por estar en una fiesta tres días después de la eliminación en la Copa del Mundo.

Sin embargo, Juan Fernando Quintero no se quedó callado, sino que lo confrontó. ¿Qué se dijeron?

Esta fue la crítica de Sergio Jácome para Juan Fernando Quintero tras la eliminación en el Mundial 2026

En su cuenta de Instagram, Sergio Jácome manifestó que no le parecía adecuado que Juan Fernando Quintero hubiera estado en una fiesta a los tres días de la derrota por penales vs. Suiza.

"Dejemos de sufrir por las habituales derrotas de la Selección Colombia; miren que a varios jugadores no les afecta mucho. Juanfer Quintero ya volvió al país y se armó una buena fiesta con cantantes vallenatos", escribió el creador de contenido.

Además, su post comenzó a ganar visibilidad, fue leído por el futbolista y la respuesta no se hizo esperar.

Así fue como Juan Fernando Quintero confrontó a Sergio Jácome, el creador de contenido

Juan Fernando Quintero no se guardó nada y escribió lo siguiente en la publicación de Sergio Jácome:

"¿Y qué quieres? ¿Te pido permiso para reunirme con mi familia y mis amigos a ver si te parece bien?"

No obstante, el creador de contenido volvió a contestarle. "Te pido varias cosas a ti, Juanfer, y a tus compañeros: que les duelan las derrotas de la misma manera que les duele a la gente que lleva cinco días de amargura porque estaba ilusionada con que ustedes hicieran historia", planteó.

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"Que empaticen con la gente que lo deja todo por acompañarlos y que entiendan que muchos de ustedes ya cumplieron su ciclo en la Selección Colombia y que es necesario que no vuelvan para iniciar la verdadera renovación que demanda el grupo", agregó.

Sin embargo, Juan Fernando Quintero prefirió no seguir con el cruce de mensajes.

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