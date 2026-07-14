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Importante figura del Mundial 2026 recibió amenazas de muerte

Su pareja mostró los preocupantes mensajes que recibió el futbolista.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
12:03 p. m.
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El sábado 11 de julio, en el Estadio Miami, Noruega enfrentó a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.

Los noruegos iniciaron ganando con un golazo de Andrea Schjelderup al minuto 36, pero Jude Bellingham empató el partido al 45+2' y lo remontó al 93', en el primer tiempo extra.

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Alexander Sørloth, el atacante que milita en el Atlético de Madrid, fue titular y estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 68. Sin embargo, varios hinchas de su país criticaron su rendimiento.

Además, en medio de la eliminación, Lena Selnes, la pareja del jugador, denunció en las redes sociales varias amenazas.

Estas fueron las amenazas que recibió Alexander Sørloth, figura de Noruega y el Mundial 2026

Al día siguiente de la eliminación vs. Inglaterra, la pareja de Alexander Sørloth publicó un pantallazo en el que se pudieron leer varias amenazas.

"El Mundial y el fútbol traen mucha alegría, pero también mucho odio", escribió.

Asimismo, se reveló que algunos de los preocupantes mensajes que recibió ella y el futbolista fueron los siguientes:

"Dile a tu marido que se vaya de Noruega", "voy a matarlo" y "dile que salte a un precipicio".

¿Qué ha escrito Alexander Sørloth en las redes sociales?

Luego de la denuncia, Sørloth dio un parte de tranquilidad debido a que llegó a su país junto al resto de la delegación y fue recibido por una multitud de hinchas que agradecieron la representación en el Mundial 2026.

"Llegando a casa y me encontré con esto. Gracias, Noruega", escribió el futbolista junto a dos imágenes y un video de la fiesta de bienvenida.

¿Cómo fue el camino de Noruega en el Mundial 2026?

Noruega jugó seis partidos en la Copa del Mundo y obtuvo cuatro victorias, una derrota y un empate en los 90 minutos regulares.

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Sus marcadores fueron los siguientes:

  • Victoria 4-1 vs. Irak.
  • Victoria 3-2 vs. Senegal.
  • Derrota 4-1 vs. Francia.
  • Victoria 2-1 vs. Costa de Marfil.
  • Victoria 2-1 vs. Noruega.
  • Empate 1-1 vs. Inglaterra, pero con derrota por 2-1 en el tiempo extra.
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