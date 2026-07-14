Teleconsulta pediátrica: el modelo que reduce 70% las urgencias infantiles en Colombia

La crisis en el sistema de salud colombiano ha puesto en jaque la atención médica de los más pequeños. Sin embargo, un innovador modelo de teleconsulta pediátrica prioritaria está demostrando que la tecnología puede ser el mejor aliado para descongestionar los hospitales, atendiendo a más de 2.000 niños y niñas al mes y evitando que cuadros leves terminen en urgencias.

La presión sobre los servicios de pediatría en el país no ha dejado de aumentar. Según datos del Sindicato de Pediatras de Colombia, la crisis financiera y estructural del sector salud provocó el cierre de un promedio de dos camas pediátricas al día entre julio de 2025 y junio de 2026.

Bogotá ha sido una de las ciudades más golpeadas por esta reducción de capacidad instalada, perdiendo 77 camas de atención infantil en ese periodo. Ante este panorama, tanto los médicos como los padres de familia se enfrentan a salas de espera saturadas y largas horas para recibir atención especializada.

El cierre promedio de dos camas de pediatría al día en el último año ha dejado a miles de familias sin acceso oportuno a servicios de internación y urgencias presenciales.

Teleconsulta prioritaria: ¿Cómo funciona este modelo?

Frente a esta coyuntura, la IPS Sociedad Pediátrica de Los Andes (SPLA) ha liderado en Colombia un modelo pionero de teleconsulta prioritaria. A diferencia de un servicio de orientación general o telemedicina básica, este sistema conecta directamente a los usuarios con un especialista en pediatría en un tiempo estimado de 30 minutos y sin que la familia tenga que salir de casa.

Durante la sesión virtual, el pediatra realiza una valoración clínica inicial para evaluar síntomas comunes de la infancia como:

Fiebre y episodios térmicos.

Síntomas respiratorios leves (tos, congestión).

Trastornos gastrointestinales (vómito o diarrea).

Dificultades leves de salud general.

Tras la videollamada, el especialista define la conducta médica: si el menor puede continuar su tratamiento de manera segura en casa, si requiere una cita presencial programada, o si debe ser remitido de inmediato a un centro de urgencias.

El principal logro de este programa es su capacidad para actuar antes de que una enfermedad leve se complique. José Manchego, director ejecutivo de SPLA, explica el impacto real que está teniendo la iniciativa en el sistema:

"La teleconsulta prioritaria en pediatría nos permite ofrecer una valoración especializada cuando más la necesitan las familias. No se trata únicamente de resolver dudas médicas, sino de identificar oportunamente cuáles menores pueden manejarse de forma segura en casa y cuáles requieren atención presencial inmediata. Esto evita desplazamientos innecesarios y disminuye en cerca del 70% la presión sobre los servicios de urgencias", afirma el directivo.

Al intervenir desde los primeros síntomas, se frena la evolución de patologías sencillas hacia cuadros complejos. De esta manera, el modelo no solo ofrece comodidad y tranquilidad a los padres de familia que enfrentan barreras de transporte o tiempo, sino que ayuda a que las clínicas y hospitales de Colombia liberen recursos físicos para concentrarse de lleno en los casos de alta complejidad.