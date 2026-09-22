Otra vez PISA y otra vez la libertad educativa a la sombra

incluido Colombia, en la prueba que busca evaluar conocimientos y habilidades adquiridos y desarrollados, que se consideran esenciales. Los titulares de prensa, como siempre, dan para todo y no faltaron las opiniones apresuradas de quienes empezaron a ofrecer conclusiones antes de que terminara la mañana. Como suele pasar, lamentablemente, en nuestro país, se desató el dedo señalador y la búsqueda de culpables, como si la sociedad estuviera al margen y todo fuera responsabilidad del estado y de un grupo de profesores.

Tuve que escuchar a alguien decir que ya era hora de quitar tanta “costura” como “eso de filosofía o tanta clase de literatura”. Respiré, me permití sentir y evité responder, pues el ambiente en el que estamos hace que quienes llevamos décadas trabajando en educación pasemos a segundo plano, frente a los nuevos expertos que hasta sus propios correos escriben con chatgpt, muchas veces con el encabezado: “escribe un correo en tono firme, pero respetuoso dirigido a…”. Ya ni tienen el cuidado de revisar lo que van a enviar, pero se asumen como muy productivos y de avanzada.

A lo largo de la semana hice una primera lectura del informe y encontré varios asuntos sobre los que hoy muchos evitan debatir, por temor a que los tachen de trogloditas. Dos me llaman particularmente la atención: 1) la importancia de tener altas expectativas académicas y 2) el buen clima disciplinario, que incluye menores distracciones digitales.

Sobre el primero, me llama la atención cómo en los últimos años se ha confundido la importancia que tiene el aprendizaje socioemocional, con asumir que se deben evitar al máximo las actividades que puedan generar frustración o estrés. Olvidan que el aprendizaje siempre requiere esfuerzo y que niños y niñas tienen un potencial que su entorno puede dejar a la sombra por asumirlos como seres vulnerables, muchas veces hasta que terminan la universidad. Verán que el área que más cae en estas pruebas PISA es precisamente la comprensión de lectura, pero no se alcanzan a imaginar la cantidad de padres y madres de familia que nos escriben a los rectores, exigiendo que a su hijo no se le asignen lecturas tan largas porque no le gusta leer y el colegio tiene que buscar otras alternativas. Así como lo leen.

Sobre el segundo, muchos directivos docentes hoy viven con temor a las autoridades de inspección y vigilancia, a los jueces y, en el peor de los casos, a las mismas familias cuando sueltan frases agresivas por recibir una observación, medida formativa o sanción. He tenido conversaciones con otros rectores que abiertamente expresan no “darse mala vida” con la estricta implementación del manual de convivencia y siempre buscar alguna alternativa que les evite un problema. ¿Dónde quedó aquello de la comunidad educativa? Hay familias que asumen al colegio como contra parte y cualquier información que requieren la solicitan invocando el derecho de petición. En Chile, una rectora me dijo que tenía un grupo de colaboradores dedicado exclusivamente a atender los requerimientos de la superintendencia y que incluso solían pedirle información sobre estudiantes que no son de su colegio, pues el funcionario no tiene tiempo de revisar.

Lo que tenemos que promover en Colombia es la libertad educativa, para que las familias tengan la posibilidad de escoger entre múltiples opciones, el proyecto educativo del que quieren hacer parte. El estado debe orientar los mínimos y el Congreso evitar legislar sobre lo divino y lo humano en materia educativa. Las familias que quieren proyectos con altas expectativas académicas, que promueven el esfuerzo y tienen una política exigente de comportamiento y respeto entre sus integrantes, tienen que encontrar esa posibilidad; como también deben poder hacerlo quienes quieran proyectos menos rigurosos en lo académico y más centrados en el desarrollo de otras habilidades. Unos y otros deben coexistir, evitando el totalitarismo que algunos sugieren como camino, alegando que lo que falta es una política estatal. China puede obtener los mejores resultados, pero no debe ser ejemplo a seguir. La libertad es lo opuesto a la autocracia.