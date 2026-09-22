América de Cali 'recoge cable' tras picante publicación sobre arbitraje

América de Cali viene de dos partidos consecutivos enfrentándose a la expulsión tempranera de uno de sus jugadores. Ante Deportivo Pasto vio la tarjeta roja el portero Jean Fernandes y ahora frente a Deportes Tolima fue el venezolano Jhon Murillo.

RELACIONADO Duván Vergara tomó drástica decisión tras hacerse pública la deuda de América de Cali

Desde el equipo caleño estarían considerando que las decisiones arbitrales no fueron acertadas, razón por la cual se publicó un picante video en sus redes sociales, donde no solamente se mencionan estas expulsiones puntuales, sino varias decisiones en contra durante los últimos años.

"¿Por qué siempre América?" cuestionan en el video. Allí exponen varios casos polémicos, comenzando por el último partido frente a Tolima y extendiéndose hasta un clásico vallecaucano del primer semestre de 2025.

En las imágenes, se ve en repetidas oportunidades al árbitro Wílmar Roldán, protagonista en el juego ante Tolima, en el mencionado clásico ante Deportivo y en otras polémicas recientes. Ante esto, se consultó en el club si habría alguna queja formal contra el colegiado.

¿Qué dicen desde América de Cali sobre Wílmar Roldán?

Iván Vélez, gerente deportivo de América de Cali, habló con AS Colombia en donde le consultaron directamente sobre este video. El exjugador americano explicó que desde la institución respetan a Wílmar Roldán y lo calificaron como un ejemplo para otros árbitros.

El respeto que este buen árbitro se ha ganado es por lo que ha hecho en su carrera, es un ejemplo para todos los que vienen atrás y por mi parte siempre se lo he manifestado. La última imagen que teníamos fue el partido contra Junior y fue un partido excelente.

Vélez añadió que como cualquier árbitro, puede cometer errores. "Como todo ser humano, puede que se equivoque. Aquí no es solamente Wílmar, los árbitros se equivocan para los dos lados, pero hay momentos en donde la 'ligás'".

Finalmente, el directivo expresó que a nivel institucional no hay una postura fijada en contra de la Dimayor o un árbitro en específico, pero se acumularon casos en contra como la sanción por la invasión de hinchas en Bogotá o la inhabilitación de Yhormar Hurtado. "Son muchas y uno piensa qué es lo que pasa", finalizó.