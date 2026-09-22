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Exclusivo | Videos muestran cómo escapó el británico que habría asesinado a la modelo Natalia Villalba, en Bogotá

Noticias RCN revela en exclusiva las pruebas de la Fiscalía en contra de Foster Martinson, presunto feminicida de Natalia Villalba.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
07:23 p. m.
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Natalia Villava era la modelo cucuteña de 31 años que el pasado 18 de junio apareció asesinada con múltiples golpes en una maleta color gris, en un edificio en el norte de Bogotá.

La última persona que ingresó al apartamento en donde fue hallada fue el ciudadano británico Foster Martinson, capturado en Ecuador y deportado a Colombia para responder por el delito de feminicidio.

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El expediente del caso siempre estuvo bajo reserva por decisión de la juez 32 de garantías, Silvia Catalina Rodríguez. Noticias RCN revela en exclusiva todas las pruebas de la Fiscalía para vincular al ciudadano extranjero con la muerte de la modelo.

Cronología del crimen de Natalia Villalba

Hacia las 9:55 de la mañana videos de cámaras de seguridad muestran la llegada de Foster Martinson al edificio donde se encontraba la modelo. Ingresa a la recepción, muestra sus documentos de identificación y llaman de inmediato a Natalia Villalba, quien en un primer momento no autoriza el ingreso, pero luego acepta que el británico suba al apartamento.

Martinson vestía un saco color vinotinto, jean color azul claro y zapatos blancos.

Hacia las 10:08 Martinson sale del asesor en el séptimo piso, camina por un pasillo y llega al apartamento 702, toca la puerta en un par oportunidades y, después de unos minutos, ingresa al apartamento.

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Pasan 2 horas y 35 minutos después del ingreso del hombre al apartamento, cuando se le ve asomándose de manera particular a la puerta, mira al pasillo y sale cuando se asegura de que no hay nadie más.

Así salió el feminicida del edificio

Con ropa totalmente diferente a la que ingresó al edificio, se ve a Martinson caminando y verificando donde quedaba al depósito de basura del edificio. Posteriormente, regresa al apartamento y cuatro minutos después, a las 12:31 de la tarde saca una bolsa color blanco y la arroja.

Más tarde, a las 12:49 vuelve a salir del apartamento con otra bolsa de color blanco y una color naranja en dirección a la basura, sin embargo, se devuelve mirando al suelo por un líquido que se habría regado y que limpia con un trapo negro.

Luego, hacia la 1:02 de la tarde, coge el ascensor para abandonar el edificio. Sale por la recepción con absoluta tranquilidad después de haber asesinado a la modelo, y hace una seña despidiéndose de la persona de la portería.

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Estos videos hacen parte de todo el expediente de la Fiscalía que le imputo cargos a Foster Martinson por feminicidio y ocultamiento de pruebas, los cuales no aceptó y ahora se enfrenta a un juicio por el que podría pagar más de 50 años de cárcel.

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