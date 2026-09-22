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Trump elogió a Abelardo de la Espriella y recordó su apoyo

Así elogió Trump a Abelardo de la Espriella en Nueva York en la Cumbre del Escudo de las Américas.

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Fotos: AFP

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
07:17 p. m.
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Donald Trump volvió a referirse este martes 22 de septiembre al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la Cumbre del Escudo de las Américas en Nueva York.

El mandatario estadounidense recordó el respaldo que le dio durante las elecciones y aseguró haber escuchado que el Gobierno colombiano está haciendo un buen trabajo.

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La referencia ocurrió durante un intercambio con el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, quien asistió al encuentro en representación de De la Espriella.

¿Qué dijo Trump sobre Abelardo de la Espriella?

Trump recordó que De la Espriella había expresado su admiración por él durante la campaña presidencial colombiana y explicó que ese fue uno de los motivos por los que decidió respaldarlo públicamente.

Me gusta ese tipo. Es alguien de mi mismo nivel. Pasó del número 10 al número uno y ganó por una victoria aplastante. Y, por lo que he oído, está haciendo un gran trabajo, mencionó Trump.

El presidente estadounidense agregó que, según la información que ha recibido, el mandatario colombiano “está haciendo un gran trabajo”. La declaración se produjo frente a Restrepo durante la reunión internacional.

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Trump ya había manifestado públicamente su respaldo a De la Espriella durante la campaña presidencial colombiana.

¿Por qué De la Espriella no estuvo con Trump?

La ausencia del presidente colombiano también fue explicada durante el encuentro.

Restrepo señaló que De la Espriella no pudo viajar porque estaba atendiendo asuntos internos en Colombia. Trump, sin embargo, recordó una promesa que el mandatario había hecho durante la campaña: permanecer en el país durante su periodo de gobierno.

Durante este encuentro, el presidente estadounidense añadió que Colombia estaba bien representada por su vicepresidente.

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Restrepo aprovechó su intervención para hablar sobre la situación democrática de Colombia y la importancia que, según planteó, tiene el Escudo de las Américas para fortalecer la cooperación regional en seguridad y economía.

El encuentro dejó así una nueva muestra pública de la relación política entre Trump y De la Espriella, mientras el Gobierno colombiano avanza en su participación en esta iniciativa regional.

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