Resultados ICFES 2026: link para consultar el puntaje de las Pruebas Saber 11

Más de 500.000 personas que presentaron la prueba Saber 11, calendario A, el pasado 26 de julio podrán consultar sus resultados individuales desde este viernes 25 de septiembre de 2026.

El reporte del Icfes permitirá conocer no solo el puntaje global, sino también el desempeño obtenido en cada una de las áreas evaluadas.

¿Cómo consultar los resultados del Icfes 2026?

Los estudiantes podrán revisar el resultado a través de la plataforma oficial del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

Para hacer la consulta, el estudiante debe ingresar al portal de resultados, seleccionar la prueba Saber 11, indicar el tipo y número de documento y completar los datos solicitados por la plataforma, como el número de registro o la fecha de nacimiento.

El reporte incluye un puntaje global entre 0 y 500 puntos. Además, presenta los resultados individuales de Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, cada uno medido en una escala de 0 a 100.

Para calcular el resultado global, Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales tienen una ponderación de tres, mientras que Inglés tiene una ponderación de uno.

El documento también muestra el percentil, indicador que permite comparar el desempeño con el de las demás personas que realizaron el examen. Por ejemplo, estar en el percentil 70 significa haber obtenido un resultado superior al de aproximadamente el 70% de los evaluados.

¿Cómo saber si pasó el Icfes Saber 11?

Una de las principales dudas entre los estudiantes es cuál es el puntaje necesario para “pasar” el Icfes. Sin embargo, Saber 11 no se aprueba ni se pierde.

El examen busca medir las competencias de quienes están terminando la educación media. Por esta razón, no existe un único puntaje establecido por el Icfes para determinar que una persona aprobó o reprobó.

Lo que sí puede ocurrir es que universidades, programas académicos, becas o convocatorias establezcan puntajes o condiciones específicas para sus procesos de admisión.

Por eso, además del resultado global, es importante revisar los puntajes por área, los percentiles y los niveles de desempeño. Estos últimos permiten identificar las habilidades alcanzadas en cada prueba. En varias áreas el nivel más alto es 4, mientras que Inglés utiliza niveles relacionados con el Marco Común Europeo y llega hasta B+ en el reporte.

Los resultados del 25 de septiembre servirán así como una referencia para que los estudiantes conozcan sus fortalezas y tomen decisiones sobre su siguiente etapa académica.