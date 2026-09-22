¿Bebé en espera?: Jhonny Rivera habló sobre sus planes matrimoniales con su esposa

Jhonny Rivera ha vuelto a tomarse el tema de conversación en redes sociales al declarar, en días recientes, detalles inéditos de su vida sentimental, sus proyectos laborales y la nueva estrategia con la que se encuentra impulsando la reactivación económica de Pereira tras el terremoto del 10 de agosto.

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¿Jhonny Rivera será papá una vez más?

El intérprete de ‘El intenso’ tuvo la oportunidad de asistir al programa de La Mega para hablar sobre algunos de sus proyectos musicales y la relación que ha construido con Jenny López tras contraer matrimonio el pasado 22 de febrero en Pereira.

Pese a que la pareja lleva varios años de relación y actualmente viven juntos, distintos usuarios han cuestionado la decisión de ampliar su familia con un nuevo integrante. Ante los rumores sobre la llegada de un bebé, el cantante se sinceró al revelar que, aunque su esposa desea convertirse en madre, actualmente se encuentran viviendo otra etapa de la relación.

“No lo hemos descartado, hay que vivir esa etapa bonita y yo tendría que respetar que ella quiera ser mamá. Pero hay que vivir esta etapa y nos hemos centrado en eso (...) qué nos vamos a poner a pensar en eso en este momento”, aseguró.

El artista también hizo una reflexión sobre la edad que tendría en caso de que tenga deseos de convertirse en padre por segunda vez, pues manifestó que cuando su hijo sea adolescente su edad ya estaría más avanzada.

“Cuando sea adolescente, yo ya voy a estar mucho más mayor. Yo he pensado, las reuniones del colegio (...) he pensado todas esas cosas y digo que ella va a estar muy entera y yo ya muy mayor”, añadió.

Finalmente, el artista concluyó con un análisis sobre los métodos de crianza de hoy en día ya que consideró que dichos procesos han tomado mayor fuerza por parte de las redes sociales.

Jhonny Rivera y su iniciativa para ayudar a Pereira

Por otro lado, el cantante ha dado a conocer, por medio de sus redes sociales oficiales, detalles del evento ‘Volveremos Fest’ con el que buscan reactivar la economía local de Pereira tras el fuerte terremoto que azotó a la ciudad.

El evento se llevará a cabo durante los próximos 2,3 y 4 de octubre y contará con la participación de varios artistas nacionales como Nanpa Básico. Durante dichas jornadas se podrán disfrutar de distintas actividades culturales, conciertos, gastronomía y lo mejor de la cultura local.