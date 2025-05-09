La corona de la selección le pertenece a uno solo: James Rodríguez

James Rodríguez no necesita presentaciones: basta con pronunciar su nombre para que millones de colombianos recuerden goles, asistencias y celebraciones que quedaron tatuadas en la memoria colectiva. Desde aquel debut en La Paz en 2011 hasta su consagración como referente absoluto de la Selección, James construyó una trayectoria fantástica que lo convierte, sin discusión, en el futbolista más determinante en la historia del combinado nacional.

Los números lo respaldan. Es el máximo asistidor en la historia de Colombia, el máximo goleador del país en Eliminatorias con 14 tantos —logro alcanzado sin ser delantero— y el hombre que se llevó la Bota de Oro en el Mundial de Brasil 2014 con seis goles inolvidables.

A eso se suma el Premio Puskás de la FIFA, conseguido en ese mismo Mundial gracias a su obra de arte frente a Uruguay. Cada estadística no es solo un registro frío, sino un símbolo de la trascendencia de un jugador que siempre supo ponerse el equipo al hombro.

El hombre que nunca se guardó nada

La grandeza de James no se mide únicamente en récords. También está en su entrega incondicional cada vez que vistió la camiseta tricolor. Lo resumió él mismo en una frase que quedará para siempre: “Yo acá juego hasta cojo”. Y lo demostró en la cancha.

Podía no tener minutos en su club, podía arrastrar molestias físicas, pero cada vez que se puso la ’10’ de Colombia se transformó en el líder que necesitaba la nación. Su fútbol fue inspiración, pero también su actitud de compromiso absoluto con la Selección.

Un legado imborrable

Ahora, con la clasificación asegurada a Estados Unidos 2026, James se prepara para disputar su tercer Mundial. Será la confirmación de una carrera internacional que ya está grabada en letras doradas.

Más allá de lo que ocurra en el futuro, su legado es inquebrantable: James es el jugador que hizo vibrar a 50 millones de colombianos, el que convirtió la esperanza en orgullo y el que consolidó la idea de que Colombia también puede tener ídolos universales.

En tiempos en los que los ídolos son pasajeros, James Rodríguez se convirtió en eterno. Con la pelota en su zurda regaló los capítulos más gloriosos de la Selección y se coronó, sin duda alguna, como el rey de la historia del fútbol colombiano.