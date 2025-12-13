CANAL RCN
Colombia

Joven de 17 años planeó, coordinó y financió el asesinato de una docente para quedarse con sus bienes

El joven fue sancionado por su responsabilidad en el asesinato de una profesora y periodista identificada como María Victoria Correa Ramírez y en el ataque contra su hermana.

Foto: X @FiscaliaCol

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
07:47 a. m.
La Fiscalía General de la Nación informó que un adolescente de 17 años fue sancionado por su responsabilidad en el asesinato de una profesora y periodista identificada como María Victoria Correa Ramírez y en el ataque contra su hermana.

Adolescente asesinó a una periodista y docente en Antioquia

Los hechos habrían ocurrido el pasado 28 de marzo en el municipio de Envigado, Antioquia.

De acuerdo con el ente acusador, las investigaciones adelantadas en el caso permitieron establecer que el menor de edad fue quien planeó, coordinó y financió el crimen de ambas mujeres con el propósito de apropiarse de los bienes y recursos económicos de las víctimas.

Las pruebas recopiladas durante la investigación fueron determinantes para que la autoridad judicial lo encontrara responsable de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

“Por su responsabilidad en el crimen de la profesora y periodista María Victoria Correa Ramírez, y su hermana, ocurrido el 28 de marzo del año en curso en Envigado (Antioquia), fue sancionado un adolescente de 17 años. Las pruebas dan cuenta de que el joven ideó, coordinó y financió el plan para poder apropiarse del patrimonio económico de las víctimas”, detalló la Fiscalía.

Ahora, el adolescente deberá cumplir una sanción de siete años de privación de la libertad en un centro de atención especializada.

Capturan a menor de edad que asesinó a una docente en Antioquia

Así lo confirmó la Fiscalía a través de su cuenta oficial en X. Plataforma en la que se compartieron detalles del caso junto a un video del momento en el que el menor es aprehendido por las autoridades.

Cabe mencionar que María Victoria Correa Ramírez era reconocida por su labor en el ámbito educativo y periodístico.

La Fiscalía reiteró que continuará avanzando en las investigaciones necesarias para esclarecer plenamente los hechos y garantizar justicia para las víctimas y sus familiares.

