Un camino peligroso. Humanización vs impunidad

Como ciudadanos debemos hacernos escuchar y levantar nuestra voz por aquello que nos preocupa, por aquello que nos aterra. Como padres y educadores, peor aún, es imposible quedarnos quietos ante cualquier riesgo que corran nuestros niños a consecuencia de las malas decisiones de un gobierno. Qué inquietante que sean nuestros mismos dirigentes quienes puedan poner en peligro a los más vulnerables de nuestra población y a los que mas necesitan y merecen toda nuestra protección.

Y esto es precisamente lo que está ocurriendo, estamos en vilo por el proyecto de ley 336 con el cual se busca humanizar la política criminal y penitenciaria.

Busca cambiar los años de privación de la libertad en algunas condiciones, busca la resocialización de los presos, cambiar las condiciones de la prisión domiciliaria, y reducir la pena máxima; esto con el fin reducir el hacinamiento en las cárceles y lo peor despenalizar varios delitos, algunos de ellos, los que afectan atrozmente a la población infantil en sus derechos fundamentales, como su derecho a la vida, a la supervivencia, a su sano desarrollo integral, a su bienestar. Delitos irresponsables como la inasistencia alimentaria o aberrantes como el incesto.

Cuando educamos a un niño y le enseñamos límites y valores, cuando debemos establecer las normas y reglas para formarlo, como adultos, cuidadores, docentes o padres, debemos comportarnos con firmeza, seguridad, autoridad para que el mensaje sea recibido adecuadamente y la conducta sea regulada o establecida en el menor. Esto en la formación de un ser puro que comienza la vida y en el que apenas estamos escribiendo lo que esta bien y lo que esta mal, para darle herramientas para su discernimiento.

En este párrafo anterior toco varios temas delicados de la crianza que quiero traer a este escenario, equivoco, que estamos viviendo con este proyecto de ley, en el que quiero comparar al estado con el adulto; pero aunque no cabe de ninguna manera la comparación con los presos, si quiero expresar una idea evidente.

Los delincuentes con esta reforma están recibiendo el mensaje erróneo de que no hay normas, no hay límites, no tienen castigo y lo peor, lo saben; porque al final no hay autoridad. Estos delincuentes, está claro que ya no están en formación y que ese periodo de establecer y poder discernir entre el bien y el mal, se lo perdieron, ya lo pasaron y reprobaron; por esto básicamente es que tienen que cumplir y pagar sus penas y lo que son sus castigos son un periodo de re-formación, que con este proyecto de ley se estarían pasando por la faja y ¿gracias a quién? pues ¡al Estado!

Ahora, lo más preocupante de todo, nuestra seguridad, que ya está en cuidados intensivos desde hace tiempo como para ahora empeorarla gravemente; de los miles de retenidos que se resocializan el 80 % de ellos además reincide y he aquí el peor de los terrores "la población infantil expuesta y que pueda ser agredida por estos ex presidiarios sueltos en las calles o que pueden salir a trabajar en el día y volver a su prisión domiciliaria en las noches" Esto es inaudito. ¿Y entonces?, ¿que viva la impunidad?

En alguna de mis columnas escribía hace un tiempo, nos estamos convirtiendo en Ciudad Gótica, la ciudad del caos, donde no solo los niños, quienes son mi principal preocupación, corren peligro, sino también los ciudadanos de bien, que cada mañana salen honestamente a luchar por sacar adelante sus vidas, sus familias, sus proyectos, sus sueños, están expuestos a agresiones, atracos, asesinatos, y violaciones.

Que triste y que miedo que las decisiones de nuestros líderes no velen por y no busquen por encima de todo la seguridad, la tranquilidad y el progreso de los colombianos, no me cabe en la cabeza y hoy siento la responsabilidad de, repito, alzar la voz en nombre de todos los que pensamos que nuestro país se nos está saliendo de las manos y nos duele. La solución a la humanización de las cárceles no es por ese camino.

@MafeNaviaC

Periodista y presentadora