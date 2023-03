Una propuesta que terminó siendo una amenaza: “el cambio”

Para nadie es un secreto que la propuesta de cambio alcanzó a sonar tentadora en una dinámica política plagada de corrupción, malos manejos, incertidumbre y excesos. Fue literalmente un campanazo por lo menos inquietante, de si las formas de abordar el poder necesitaban ajustes sustanciales que dieran resultados sociales categóricos y se enderezara esta idiosincrasia tramposa del amigo del amigo, las propuestas mentirosas, el todo vale, y la interminable retahíla de salvar al país de problemas mayores.

Es ahí donde se ha venido fraguando desde hace un tiempo, un cuestionamiento recurrente por la autoridad, deslegitimada no por el argumento sino por la forma de autoridad misma, apabullada por una corriente crítica que lo único que le sirve es la rebeldía como alimento para controvertir en masa, satanizando y graduando a los que no piensen igual con el reprochable matoneo, insisto, no al argumento sino casi al linchamiento editorial.

Cuánta falta nos hace el respeto por la autoridad en Colombia. Respeto a los papás, a los profesores, a la policía, a los abuelos… RESPETO. Esa palabra que se han encargado de destruir para poder vender aspavientos de “cambio”. Un cambio que terminó peor que lo que condenaban mientras se incendiaba el país con argumentos de indignación programada.

La oposición apabullada y ya sin argumentos porque casi que en manada salen a incendiar al detractor, recordando a la señora Isabel Zuleta, que se enorgullecía de socializar su estrategia de matoneo, al igual que decenas de representantes de ese cambio, ha perdido total injerencia por lo menos democrática en poder hablar y ser entendida en sus planteamiento.

¿De eso se trata, no? Hoy desde un rincón silencioso vemos cómo esos representantes del cambio que prometían no aliarse con corruptos, no hacer nombramientos a dedo, no dejar ingresar dineros cuestionables a sus campañas, dirigir un gobierno para la reconciliación, “potencia mundial de la vida”, que iba a cuidar “la olla raspada”, y en donde iban a castigar a la delincuencia, da una muestra más de que todo siempre es susceptible de recargarse y empeorar.

Cuántos sapos se han tenido que tragar quienes de alguna manera sensata, y a pesar de haber auspiciado esa alternativa, hoy piden reflexión frente a todos estos excesos. Van 7 meses y ya hemos visto potencializado cada exceso que ellos mismos cuestionaban antes de legar a ese cambio prometido. Lo más vergonzoso es que ¡no pasa nada! Nunca pasa nada, y siguen nombrando estrategas del odio en la embajadas; siguen llamando a personas sin experiencias desde el citófono de la casa; siguen enriqueciéndose con dineros cuestionables mientras dictan mensajes de equidad.

Ministros que firman centenares de contratos sin ya serlo, delincuentes en la calle con títulos de próceres pacifistas, familiares untados de corrupción y presunto dinero del narcotráfico; una salud sin medicamentos, una economía sin repunte, un transporte ya con dos paros de taxistas encima, un Ministerio del interior cuestionado por entregar cuotas o cupos; ¿Qué más? Por cualquier cosa, ¿estos mismos promotores del cambio qué habrían hecho en el pasado?

No está bueno el panorama amigos, de alguna forma, y aunque parezca imposible hay que meterse la mano en la conciencia, sacársela del bolsillo y ver de qué forma, con sensibilidad social, le apuntamos a recuperar el respeto, las justas proporciones de la coherencia, y la necesidad de apuntarle a coexistir con algo esperanzador y no lleno de miedo y desolación.

@donandreshoyos

Comunicador social y periodista, Asesor de comunicaciones estratégicas, CEO MM&C y Columnista