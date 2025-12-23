CANAL RCN
¿Cuáles son los síntomas de la influenza A (H3N2)?

El primer caso en Colombia ya fue confirmado por las autoridades.

Influenza.
Influenza. Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
05:20 p. m.
A vísperas de Navidad, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron el primer caso de influenza A (H3N2). La persona contagiada provino de un viaje desde Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que el paciente volvió a Colombia con síntomas leves, tales como fiebre, rinorrea y tos: comunes de la gripa. Estuvo en EE. UU. disfrutando de un crucero que salió de Miami.

Primer caso en Colombia confirmado

El Grupo de Genómica de Antioquia dio el reporte y las autoridades confirmaron. Hasta el momento, no hay reportes de más casos ni fallecimientos. Aunque, se hace vigilancia al desarrollo del virus.

Es importante mencionar que hay disponibilidad de vacunas, las cuales son el mejor método en aras de impedir complicaciones más severas u hospitalizaciones.

Con la confirmación del primer caso, surgen varias preguntas. Algunos incluso recuerdan los orígenes del coronavirus a inicios de 2020, desembocando en una pandemia que duró más de año y medio.

Síntomas y tratamiento

La diferencia principal radica en que hay más registros sobre H3N2. Las inquietudes han sido respondidas por la Fundación Cardioinfantil. El punto de partida es entender que es un virus respiratorio con mutaciones en el último tiempo, lo cual permite que sea más fácil el contagio.

Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos
Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos

Con respecto a los síntomas, son similares a otros tipos de influenza. Los pacientes experimentan fiebre (superior a 38 °C), tos (por más de una semana), malestar general, dolores musculares y afectaciones en las articulaciones.

También pueden presentarse dolores de garganta, fatiga, debilidad, dolores de cabeza, nariz mocosa, escalofríos y más sudoración de lo normal. Una persona puede sentir que es parecido a la gripa.

Las embarazadas, niños menores de cinco años, adultos con más de 65 años y pacientes con patologías cardiacas son los más propensos a tener peores complicaciones.

Tal y como han reiterado las autoridades, lo fundamental es vacunarse. En caso de contagiarse, se recomienda tomar medicamentos. Care Hospitals considera que los óptimos son Oseltamivir fosfato, Zanamivir, peramivir y Baloxavir Marboxil.

