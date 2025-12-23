CANAL RCN
Venezuela denuncia ante la ONU “la mayor extorsión” de su historia por bloqueo de buques petroleros

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador venezolano señaló que Washington actúa “al margen del derecho internacional”.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

diciembre 23 de 2025
06:14 p. m.
El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, acusó este martes a Estados Unidos de someter a Caracas a “la mayor extorsión” de su historia, tras el anuncio de un bloqueo a los buques petroleros sancionados en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Caracas acusa a EE. UU. de extorsión y presión política sobre el petróleo venezolano

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Moncada señaló que Washington actúa “al margen del derecho internacional” y busca presionar a los venezolanos para que abandonen su país y lo entreguen. “Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia”, afirmó el diplomático.

El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado en reiteradas ocasiones que las medidas de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana forman parte de una estrategia para forzar su salida del poder, mientras que Washington sostiene que se trata de acciones dirigidas a presionar por un cambio político y combatir actividades ilícitas en la región.

Estados Unidos interceptó un segundo buque petrolero de Venezuela

El pasado domingo 21 de diciembre, un nuevo episodio de tensión se registró en el Caribe cuando Estados Unidos interceptó un buque petrolero en las costas de Venezuela, en una operación realizada antes del amanecer por la Guardia Costera con apoyo del Departamento de Guerra.

Días antes, las fuerzas militares del presidente Donald Trump ya habían incautado otro carguero frente al litoral venezolano, acción que el mandatario Nicolás Maduro denunció como un acto de “piratería naval criminal”.

