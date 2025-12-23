Renuevan pista de aeropuerto en turístico lugar cerca de Bogotá: pasajeros celebran

Las autoridades inauguraron la pista en el aeropuerto Santiago Vila en Flandes. El proyecto contó con una inversión que se acercó a los 72 mil millones de pesos.

La pista cuenta con lo último en avances tecnológicos y tiene 1.600 metros. El Ministerio de Transporte aseguró que consolida la conexión del Tolima con el resto del país, marcando hito.

¿Cuánto costó la modernización?

Gracias a esta construcción, podrá disponer de aviones capaces de transportar 78 pasajeros. Anteriormente, solo podían 48. Además, recibe vuelos de carga, principalmente con productos agrícolas.

“Demuestra que el compromiso del Gobierno Nacional con la conectividad regional se traduce en obras terminadas, seguras y al servicio de la gente. Esta infraestructura impulsa el desarrollo económico, genera empleo y acerca a las regiones”, afirmó María Fernanda Rojas, ministra de Transporte.

La inversión fue de 71.914 millones de pesos, dispuesta entre 2023 y 2026. La ejecución del contrato fue de 53 mil millones de pesos, los cuales se utilizaron para el mejoramiento integral, las calles de rodaje, franjas de seguridad, canales, infraestructura complementaria, instalación de ayudas visuales e iluminación.

Mayor capacidad para pasajeros

El 28 de septiembre de 2024 comenzaron las obras, aunque el cierre del aeropuerto solamente fue hasta febrero. Su reapertura se hizo en julio y, a pesar de que las labores seguían, hubo una pista de 1.200 metros mientras tanto.

Durante un año y tres meses, 144 empleos se generaron, siendo la gran mayoría (93) relacionados con mano de obra local. Un aspecto importante es que aportaron madres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de pobreza extrema y en condición de discapacidad.

El aeropuerto fue fundado el 5 de junio de 1948 por Santiago Vila Escobar. Antes de tener su nombre actual, se llamaba Saeta. En un principio, le prestaba servicios solo a Girardot; pero con el paso de los años hubo aumento de viajeros provenientes de Bogotá, por lo que pasó a ser un punto clave para la conexión con el resto del país.