Independiente Medellín pasó la página tras la salida de Washington Aguerre y ya aseguró nuevo arquero

Independiente Medellín decidió cerrar un capítulo que generó ruido deportivo y mediático en el cierre de la temporada, mientras que Washington Aguerre optó por reencontrarse con sus raíces futboleras.

Ambas partes tomaron caminos diferentes, pero con la sensación de haber solucionado su situación sin prolongar conflictos ni tensiones innecesarias.

El cuadro antioqueño se movió con rapidez en el mercado y dejó claro que la salida del arquero uruguayo no alteraría su planificación para el próximo año.

En paralelo, Aguerre regresó a su país con la tranquilidad de volver a un club donde ya dejó huella y con el que mantiene un fuerte vínculo emocional.

Independiente Medellín ya tiene nuevo arquero

Desde la interna del DIM hubo consenso en actuar con celeridad. La dirigencia entendió que el arco no podía quedar desprotegido y aceleró las gestiones para asegurar un reemplazo con recorrido en el fútbol colombiano y por eso eligieron a Salvador Ichazo.

La apuesta recayó nuevamente en un guardameta extranjero, pero con conocimiento del medio local y experiencia reciente en la Liga BetPlay: Salvador Ichazo.

Con esta decisión, el club busca estabilidad en una posición clave y evitar improvisaciones de cara a los retos nacionales e internacionales de la próxima temporada.

Salvador Ichazo firmará un contrato por dos años, tras su salida de Deportivo Pereira, equipo al que le dedicó un emotivo mensaje de despedida, agradeciendo el respaldo de la afición y el cuerpo técnico.

Washington Aguerre volvió a casa y dejó atrás la polémica con el DIM

Mientras Medellín reorganizaba su plantel, Washington Aguerre ya pensaba en su regreso a Peñarol. El arquero se mostró satisfecho por volver a un entorno conocido y destacó el cariño que siempre ha recibido por parte de la hinchada del club uruguayo.

En sus primeras declaraciones, dejó claro que su salida del fútbol colombiano no estuvo relacionada con problemas físicos de gravedad y aseguró estar en condiciones óptimas para iniciar la pretemporada.

Aguerre también resaltó lo vivido en su anterior etapa con Peñarol y manifestó su deseo de responder nuevamente dentro del campo, como ya lo hizo en el pasado.

Con el inicio de trabajos programado para los primeros días de enero, el guardameta espera reencontrarse con sus compañeros y asumir el reto deportivo que se avecina.

Así, tanto Independiente Medellín como Washington Aguerre optaron por pasar la página. El club ya mira hacia adelante con un nuevo arquero, mientras el jugador retoma su camino en Uruguay, dejando atrás un episodio que, aunque polémico, ya quedó en el pasado.