Creación de empresas en Bogotá creció 6% en 2025, según la Cámara de Comercio

La dinámica empresarial en Bogotá sigue mostrando señales positivas. De acuerdo con cifras oficiales de la Cámara de Comercio, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se crearon 81.372 empresas en Bogotá–Región, es decir, 4.630 más que en el mismo periodo de 2024.

Este comportamiento equivale a un crecimiento del 6%, indicador que refleja la resiliencia del tejido productivo y el dinamismo de la economía local.

Con corte a noviembre, la CCB informó que en Bogotá–Región hay 496.686 empresas activas. A este panorama se suma la renovación de la matrícula mercantil de 415.314 empresas durante el mismo periodo, cifra que también evidencia un aumento frente al año anterior, con 3.643 renovaciones adicionales.

Según la entidad, estos resultados están asociados a una estrategia integral de acompañamiento empresarial, fortalecimiento regional y promoción de la competitividad. “Los empresarios son la razón de ser de la entidad. Por eso, durante 2025 ratificamos nuestro compromiso con el tejido empresarial de Bogotá–Región mediante la ejecución de acciones concretas que nos han permitido alcanzar resultados tangibles”, aseguró Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Más empresas activas y mayor renovación empresarial

El crecimiento en la creación de empresas en Bogotá durante 2025 estuvo acompañado de una alta tasa de permanencia y formalización. La CCB destacó que la renovación de la matrícula mercantil es un termómetro clave de la confianza empresarial y de la continuidad de los negocios en el mercado formal.

Entre enero y noviembre, más de 415 mil empresas realizaron este trámite, lo que reafirma la importancia de la formalización como herramienta para acceder a servicios, financiación y programas de fortalecimiento empresarial.

Además, la Cámara de Comercio señaló que durante el año fueron atendidas más de 150.800 personas en procesos de fortalecimiento empresarial, y cerca de 35.000 emprendedores y empresas se beneficiaron de servicios asociados a competitividad, innovación e internacionalización, a través de los clústeres sectoriales que operan en la ciudad y la región.

Apuesta institucional para el crecimiento empresarial

La CCB atribuyó el aumento en la creación de empresas en Bogotá a una combinación de factores, entre ellos la realización de eventos estratégicos, programas de apoyo al emprendimiento y acciones orientadas a la economía popular y solidaria. Iniciativas como ferias empresariales, plataformas digitales de comercialización y programas de innovación han contribuido a fortalecer el ecosistema productivo.

De acuerdo con la entidad, estas acciones han permitido ampliar la base empresarial, mejorar la competitividad de los negocios existentes y generar condiciones favorables para la creación de nuevas empresas en distintos sectores económicos.

El balance entregado por la Cámara de Comercio de Bogotá confirma que, durante 2025, la capital y su región no solo aumentaron el número de empresas creadas, sino que consolidaron un entorno empresarial más robusto, con mayor formalización y proyección de crecimiento. Un resultado que refuerza el papel de Bogotá como eje clave del desarrollo económico nacional.