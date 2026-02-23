CANAL RCN
Salud y Bienestar

23 millones de personas fueron diagnosticadas con esquizofrenia al 2025: ¿cuál es el impacto?

Según la OMS, una de cada 345 personas es diagnosticada con esta enfermedad mental.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
09:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta el modo de pensar, sentir y comportarse con las personas. La esquizofrenia causa psicosis y genera una importante discapacidad, según explica la OMS.

Las personas con este diagnóstico pueden llegar a recibir tratamiento de por vida por lo que estas opciones de atención permiten que al menos una de cada tres personas se recupere por completo.

Esclerosis Lateral Amiotrófica: ¿en qué consiste la enfermedad que acabó con la vida de Eric Dane?
RELACIONADO

Esclerosis Lateral Amiotrófica: ¿en qué consiste la enfermedad que acabó con la vida de Eric Dane?

¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia?

La esquizofrenia se caracteriza por la alteración de la percepción de la realidad y por los cambios en el comportamiento de las personas. Dentro de los síntomas se encuentra la persistencia de ideas delirantes, alucinaciones, sensación de que los sentimientos no son generados por uno mismo, pensamientos desorganizados, comportamiento desorganizado, limitación notable del habla, agitación extrema y lentitud de los movimientos.

Impacto de los diagnósticos

Según cifras dadas por la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 23 millones de personas han sido diagnosticadas con esquizofrenia al 2025. Esto quiere decir que una de cada 345 personas es diagnosticada, mientras que en los adultos la tasa es de una de cada 233 personas.

Pese a que la esquizofrenia es menos común que otros trastornos, esta enfermedad suele manifestarse al final de la adolescencia o entre los 20 y 30 años y en los hombres aparece antes que en las mujeres.

En promedio se cree que las personas con el diagnóstico fallecen nueve años antes que la población general. Esto a menudo por enfermedades de tipo cardiovascular, metabólico o infeccioso.

¿Cuáles son las causas de la esquizofrenia?

Pese a que los expertos no han identificado una causa exacta de esta enfermedad, se considera que esta resulta de la interacción entre la dotación genética y distintos factores ambientales a los que las personas están expuestas.

Los factores psicosociales pueden incidir, mientras que la OMS explica que el consumo excesivo de cannabis también se asocia con un mayor riesgo.

La lucha de Mares, la única paciente en el mundo con una rara enfermedad
RELACIONADO

La lucha de Mares, la única paciente en el mundo con una rara enfermedad

Tratamiento para la esquizofrenia

Existen diversas opciones para tratar la esquizofrenia. Algunas de estas son el uso de medicamentos, la psicoeducación, intervenciones familiares, terapia cognitivo-conductual y la rehabilitación psicosocial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

La lucha de Mares, la única paciente en el mundo con una rara enfermedad

Enfermedades

Esclerosis Lateral Amiotrófica: ¿en qué consiste la enfermedad que acabó con la vida de Eric Dane?

Cuidado personal

La higiene oral ya no es solo cepillarse: así es el nuevo ritual de bienestar que empieza en la boca

Otras Noticias

Venezuela

El régimen de Venezuela comienza la remodelación de El Helicoide, señalado como centro de torturas

Anunciaron el inicio de las obras en el Helicoide de Caracas, señalado por la oposición y organismos internacionales como centro de detención y torturas del régimen.

Marcelo Gallardo

Último partido de Marcelo Gallardo con River Plate ya tiene fecha confirmada: conmovedor adiós

Conmovedor mensaje de Marcelo Gallardo tras confirmar su salida de River Plate.

Cancillería

Este es el nuevo pasaporte colombiano que presentó la canciller Rosa Villavicencio

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Viral

Joven cantante en TransMilenio reveló cuánto dinero gana al día: más que un salario mínimo