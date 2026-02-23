23 millones de personas fueron diagnosticadas con esquizofrenia al 2025: ¿cuál es el impacto?

La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta el modo de pensar, sentir y comportarse con las personas. La esquizofrenia causa psicosis y genera una importante discapacidad, según explica la OMS.

Las personas con este diagnóstico pueden llegar a recibir tratamiento de por vida por lo que estas opciones de atención permiten que al menos una de cada tres personas se recupere por completo.

¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia?

La esquizofrenia se caracteriza por la alteración de la percepción de la realidad y por los cambios en el comportamiento de las personas. Dentro de los síntomas se encuentra la persistencia de ideas delirantes, alucinaciones, sensación de que los sentimientos no son generados por uno mismo, pensamientos desorganizados, comportamiento desorganizado, limitación notable del habla, agitación extrema y lentitud de los movimientos.

Impacto de los diagnósticos

Según cifras dadas por la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 23 millones de personas han sido diagnosticadas con esquizofrenia al 2025. Esto quiere decir que una de cada 345 personas es diagnosticada, mientras que en los adultos la tasa es de una de cada 233 personas.

Pese a que la esquizofrenia es menos común que otros trastornos, esta enfermedad suele manifestarse al final de la adolescencia o entre los 20 y 30 años y en los hombres aparece antes que en las mujeres.

En promedio se cree que las personas con el diagnóstico fallecen nueve años antes que la población general. Esto a menudo por enfermedades de tipo cardiovascular, metabólico o infeccioso.

¿Cuáles son las causas de la esquizofrenia?

Pese a que los expertos no han identificado una causa exacta de esta enfermedad, se considera que esta resulta de la interacción entre la dotación genética y distintos factores ambientales a los que las personas están expuestas.

Los factores psicosociales pueden incidir, mientras que la OMS explica que el consumo excesivo de cannabis también se asocia con un mayor riesgo.

Tratamiento para la esquizofrenia

Existen diversas opciones para tratar la esquizofrenia. Algunas de estas son el uso de medicamentos, la psicoeducación, intervenciones familiares, terapia cognitivo-conductual y la rehabilitación psicosocial.