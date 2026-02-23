Joven cantante en TransMilenio reveló cuánto dinero gana al día: más que un salario mínimo

Un joven cantante decidió revelar cuánto dinero puede reunir en una jornada dentro de TransMilenio y desató conversación en las redes sociales sobre informalidad, oportunidades y salario mínimo en Colombia.

El creador de contenido, identificado en TikTok como @georg1to0, publicó un video en el que documentó cinco horas de trabajo interpretando canciones en diferentes rutas del sistema masivo.

Al finalizar el recorrido, mostró ante la cámara el dinero recolectado: 135.000 pesos colombianos, en su mayoría billetes de $2.000 y monedas entregadas por pasajeros.

Es decir, que si recogiera esta misma cantidad de dinero en 20 días del mes trabajando de lunes a viernes haría $2.700.000.

La cifra llamó la atención porque supera ampliamente el salario mínimo diario en el país, que ronda los 58.300 pesos. Si un ingreso similar se mantuviera de forma constante, el monto mensual podría estar por encima del salario mínimo legal vigente. No obstante, se trata de una actividad variable, sin estabilidad ni prestaciones sociales.

El joven agradeció a quienes aportaron durante su presentación y aseguró que el respaldo del público fue determinante para continuar cantando en los buses. Su testimonio puso en evidencia cómo el transporte público se ha convertido en escenario para artistas urbanos que buscan visibilidad y sustento económico.

Joven cantante en TransMilenio reveló cuánto dinero gana al día

El video no tardó en viralizarse. En redes sociales surgieron opiniones encontradas. Algunos usuarios destacaron que, en menos tiempo que una jornada laboral convencional, el artista logró reunir una suma considerable. Otros cuestionaron la legalidad y calificaron la actividad como una práctica informal.

RELACIONADO Innovadora idea con IA podría acabar con el dolor de cabeza de los colados en Transmilenio

El debate también expuso la brecha entre quienes trabajan bajo contrato formal y quienes recurren a economías alternativas.

En Bogotá, esta escena no es nueva. Cada día, decenas de artistas, vendedores y personas en condición de vulnerabilidad utilizan el sistema masivo para ofrecer productos o espectáculos. La alta afluencia de usuarios convierte cada trayecto en una oportunidad para obtener ingresos rápidos.

Ingresos en TransMilenio para los cantantes

Aunque el caso evidencia que es posible reunir más del salario mínimo diario en pocas horas, el marco normativo es claro. El manual de convivencia del sistema prohíbe la venta ambulante, la distribución de publicidad no autorizada, la mendicidad y la recolección de dinero dentro de estaciones, portales y buses.

Quienes incumplan estas disposiciones pueden ser sancionados con base en el artículo 146 del Código Nacional de Policía y Convivencia, numeral 11, que contempla una multa general tipo 1. Esto significa que la actividad, además de informal, puede derivar en consecuencias económicas.

El episodio reabre la discusión sobre el papel del arte urbano en el espacio público y las limitaciones que enfrentan quienes buscan ingresos fuera del mercado laboral formal. Mientras algunos ven en estas prácticas una muestra de emprendimiento, otros insisten en la necesidad de mayor control y regulación.