Esclerosis Lateral Amiotrófica: ¿en qué consiste la enfermedad que acabó con la vida de Eric Dane?

El mundo del entretenimiento se ha visto impactado tras la muerte del famoso actor Eric Dane, quien fue diagnosticado con ELA el pasado mes de abril de 2025. Tras una lucha de casi 10 meses contra esta enfermedad, el actor de 53 años perdió la vida al haber presentado complicaciones de salud por dicha afección.

Entre los fanáticos del actor ha surgido mayor curiosidad por conocer información sobre esta enfermedad que actualmente estaría afectando a un aproximado de 1,8 millones de personas en todo el mundo.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

La ELA es una afección que se produce cuando el sistema inmunitario ataca el encéfalo y la médula espinal. Esta esclerosis puede afectar a personas de todas las edades, aunque es más común que se presente en jóvenes adultos y en mujeres.

Aunque no existe una cura, la esclerosis puede mejorar o estabilizarse mediante tratamientos con medicamentos al inicio de la enfermedad que son distintos para cada persona dependiendo de la gravedad de los síntomas.

Etapas de la ELA

Según la OMS, los síntomas varían dependiendo de la persona, la ubicación y la gravedad del daño en la fibra nerviosa. Esta puede presentarse varias maneras y en distintas etapas.

El síndrome clínico aislado es el episodio de síntomas neurológicos que son el primer síntoma en las personas con el diagnóstico. El recurrente-remitente es la forma más común de la enfermedad y se caracteriza por ataques intermitentes de los síntomas.

El periodo denominado como secundaria-progresiva es donde, tras vivir un largo periodo de tiempo con la afección, las recaídas disminuyen y los síntomas continúan de manera progresiva. Finalmente, la primaria progresiva es cuando, a partir de los síntomas iniciales, la enfermedad progresa gradualmente y empeora sin presentar recaídas y remisiones claras.

¿Cuáles son los síntomas de la ELA?

Los síntomas de esta afección varían dependiendo de la persona, pueden aparecer o desaparecer con el tiempo y empeoran. Algunos de los síntomas son: problemas de visión, dificultad para caminar o mantener el equilibrio, dificultad para pensar con claridad, entumecimiento o astenia, especialmente en brazos y piernas, rigidez muscular, depresión, problemas en la función sexual o la micción y sensación de mucho cansancio.