CANAL RCN
Deportes

Último partido de Marcelo Gallardo con River Plate ya tiene fecha confirmada: conmovedor adiós

Conmovedor mensaje de Marcelo Gallardo tras confirmar su salida de River Plate.

Marcelo Gallardo despedida
Foto: captura pantalla River Plate

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
09:47 p. m.
La etapa de Marcelo Gallardo en River Plate llegará a su fin este jueves 26 de febrero, cuando el equipo enfrente a Banfield. La confirmación puso punto final a semanas de especulación y abrió un capítulo cargado de emociones en Núñez.

Tras la derrota 1-0 frente a Vélez Sarsfield en Liniers, el entrenador mantuvo una reunión con el presidente Stefano Di Carlo y con Enzo Francescoli, integrante de la secretaría técnica junto a Leonardo Ponzio. Allí se tomó la decisión de cerrar un segundo ciclo que no logró cumplir las expectativas deportivas.

Gallardo, que había regresado el 10 de agosto de 2024 con el objetivo de recuperar el espíritu del club, dirigió 85 partidos oficiales hasta el 23 de febrero.

El balance estadístico evidencia 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, con una efectividad del 53,72 % y un 41,18 % de triunfos.

Sin embargo, los números no alcanzaron para sostener el proyecto en un contexto de fuertes inversiones y resultados adversos en instancias decisivas.

En su presentación, el técnico habló de reconstruir identidad y carácter competitivo. Como primera medida, descartó varios refuerzos que habían llegado en la etapa anterior y promovió una profunda renovación del plantel.

La institución destinó cerca de 80 millones de dólares en incorporaciones, sin embargo, el plantel no dio frutos.

Marcelo Gallardo y su despedida de River Plate

Pese a la magnitud de la inversión, el equipo nunca encontró regularidad. River quedó eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2024 ante Atlético Mineiro y en cuartos de la edición 2025 frente a Palmeiras, ambas series con marcadores amplios.

También sufrió tropiezos en la Copa Argentina y en el torneo local. El único duelo por un título fue la Supercopa Internacional ante Talleres de Córdoba, que terminó en derrota por penales.

Uno de los aspectos que más inquietó fue la falta de reacción anímica. El equipo acumuló 18 partidos sin remontar un marcador adverso y perdió los últimos 11 encuentros que comenzó en desventaja.

En el campeonato local, cayó en 10 de los últimos 15 compromisos, un dato que encendió las alarmas en el entorno riverplatense.

Último partido de Marcelo Gallardo con River

En un mensaje difundido por los canales oficiales del club, Gallardo expresó: “Me invade la emoción y el dolor por no poder cumplir con los objetivos. Agradezco a quienes creyeron en mí y en mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución”. Sus palabras reflejaron la carga sentimental de una despedida inesperada para muchos hinchas.

El duelo frente a Banfield marcará el cierre de este segundo ciclo. Más allá de los resultados recientes, la figura de Gallardo dejó una huella profunda en River por los títulos y la identidad construida en años anteriores.

Ahora, el club deberá iniciar una nueva etapa con el desafío de recuperar competitividad y estabilidad deportiva. En Núñez, la expectativa se centra en cómo se rearmará el proyecto para volver a pelear en los torneos locales e internacionales.

