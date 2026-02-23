Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Este lunes 23 de febrero de 2026 se realizaron los esperados sorteos de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima, dos juegos tradicionales que cada semana mantienen en vilo a miles de colombianos que sueñan con cambiar su suerte.

Como es habitual, ambos sorteos se llevaron a cabo en horas de la noche y ofrecieron premios millonarios. A continuación, le compartimos los resultados principales de esta jornada.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 23 de febrero de 2026

El sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugó con un atractivo premio mayor, que volvió a despertar la ilusión de muchos apostadores en todo el país.

Estos son los resultados principales del sorteo de hoy:

Número ganador del premio mayor: X

Serie: X.

Si adquirió su billete para este lunes, es recomendable revisar con calma cada dígito y la serie correspondiente, ya que cualquier diferencia puede cambiar el resultado.

También puede consultar los canales oficiales para confirmar la información y conocer los pasos para reclamar su premio, en caso de haber acertado.

Resultado de la Lotería del Tolima hoy lunes 23 de febrero

De manera paralela, la Lotería del Tolima también realizó su sorteo semanal, entregando su premio mayor a uno de los participantes que logró coincidir con la combinación ganadora.

Estos fueron los datos principales:

Número ganador del premio mayor: X

Serie: X

Ambas loterías son reconocidas por su trayectoria y por aportar recursos a la salud en sus regiones, lo que convierte cada compra de billete en un apoyo indirecto a estos programas.

Si su número aparece entre los ganadores, recuerde conservar el billete en buen estado y acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro, llevando su documento de identidad.