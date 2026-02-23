CANAL RCN
Colombia

Este es el nuevo pasaporte colombiano que presentó la canciller Rosa Villavicencio

El presidente Gustavo Petro precisó que la expedición comenzará de manera progresiva, con una meta de hasta 50 mil pasaportes en abril.

Foto: Cancillería

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
09:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la presentación oficial del nuevo pasaporte colombiano, la canciller Rosa Villavicencio destacó que este documento representa un avance en la protección de la información personal y en la soberanía tecnológica del país.

Cancillería desata polémica por "Academia Diplomática Popular" para acceder al servicio exterior
RELACIONADO

Cancillería desata polémica por "Academia Diplomática Popular" para acceder al servicio exterior

“Este avance del Gobierno del Cambio fortalece la seguridad, confidencialidad e integralidad de los datos de los colombianos al tiempo que consolida la autonomía tecnológica de la Cancillería y de la Imprenta Nacional para gestionar información pública de manera responsable y transparente”, afirmó la funcionaria.

Cancillería presenta innovaciones tecnológicas y elementos de seguridad en el nuevo pasaporte

El presidente Gustavo Petro presentó los detalles del nuevo pasaporte colombiano, que incorpora innovaciones como imágenes en color real visibles bajo luz ultravioleta, marca de agua multitonal, impresión offset, microtextos y fondo irisado.

Foto: Cancillería

Además, contará con validación en línea en tiempo real y nuevos elementos de seguridad basados en símbolos nacionales. “Es una nueva tecnología que implica seguridad para los colombianos y para el mundo”, señaló el mandatario, quien precisó que la expedición comenzará de manera progresiva, con una meta de hasta 50 mil pasaportes en abril.

Demanda contra resolución que elimina el requisito de bilingüismo para embajadores fue aceptada en el Consejo de Estado
RELACIONADO

Demanda contra resolución que elimina el requisito de bilingüismo para embajadores fue aceptada en el Consejo de Estado

Soberanía digital y protección ciudadana

La canciller Villavicencio reiteró que la implementación de este sistema busca garantizar la protección de los datos de los ciudadanos y consolidar la soberanía digital del Estado.

"La soberanía de datos constituye un pilar fundamental en la transformación digital del Estado, orientada a proteger los derechos de los ciudadanos y optimizar la prestación de servicios consulares", subrayó.

Representantes del Gobierno colombiano viajaron a Ecuador para superar choque arancelario
RELACIONADO

Representantes del Gobierno colombiano viajaron a Ecuador para superar choque arancelario

Con este nuevo pasaporte, el Gobierno puesta por un modelo de gestión tecnológica que refuerza la confianza en los servicios públicos y la seguridad internacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

¿Qué pasa con el Túnel del Toyo? 'Rifirrafe' entre Gobierno y Antioquia deja en veremos la megaobra

UNGRD

Andrés Calle sigue buscando tumbar su medida de aseguramiento: Corte Suprema volvió a decir "no"

A lo que vinimos

David Luna habla de su propuesta para conectar al país y cerrar la brecha digital

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Así juega Maximiliano Lovera, nuevo fichaje de Santa Fe para Copa Libertadores 2026

Maximiliano Lovera llega a Santa Fe como refuerzo extranjero para la Libertadores 2026. Así juega el extremo argentino y qué puede aportar al ataque cardenal.

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Consulta el resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 23 de febrero de 2026. Revisa números ganadores y serie del premio mayor.

EPS

La lucha de Mares, la única paciente en el mundo con una rara enfermedad

Viral

Joven cantante en TransMilenio reveló cuánto dinero gana al día: más que un salario mínimo

México

Audio de ‘El Mencho’ amenazando a la policía en México vuelve a viralizarse tras su muerte