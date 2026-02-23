Este es el nuevo pasaporte colombiano que presentó la canciller Rosa Villavicencio

En la presentación oficial del nuevo pasaporte colombiano, la canciller Rosa Villavicencio destacó que este documento representa un avance en la protección de la información personal y en la soberanía tecnológica del país.

“Este avance del Gobierno del Cambio fortalece la seguridad, confidencialidad e integralidad de los datos de los colombianos al tiempo que consolida la autonomía tecnológica de la Cancillería y de la Imprenta Nacional para gestionar información pública de manera responsable y transparente”, afirmó la funcionaria.

Cancillería presenta innovaciones tecnológicas y elementos de seguridad en el nuevo pasaporte

El presidente Gustavo Petro presentó los detalles del nuevo pasaporte colombiano, que incorpora innovaciones como imágenes en color real visibles bajo luz ultravioleta, marca de agua multitonal, impresión offset, microtextos y fondo irisado.

Foto: Cancillería

Además, contará con validación en línea en tiempo real y nuevos elementos de seguridad basados en símbolos nacionales. “Es una nueva tecnología que implica seguridad para los colombianos y para el mundo”, señaló el mandatario, quien precisó que la expedición comenzará de manera progresiva, con una meta de hasta 50 mil pasaportes en abril.

Soberanía digital y protección ciudadana

La canciller Villavicencio reiteró que la implementación de este sistema busca garantizar la protección de los datos de los ciudadanos y consolidar la soberanía digital del Estado.

"La soberanía de datos constituye un pilar fundamental en la transformación digital del Estado, orientada a proteger los derechos de los ciudadanos y optimizar la prestación de servicios consulares", subrayó.

Con este nuevo pasaporte, el Gobierno puesta por un modelo de gestión tecnológica que refuerza la confianza en los servicios públicos y la seguridad internacional.