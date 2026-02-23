El régimen de Venezuela comienza la remodelación de El Helicoide, señalado como centro de torturas

El régimen de Venezuela informó que comenzó la remodelación de El Helicoide, luego de la orden de cierre anunciada a finales de enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

A través de un video difundido por el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, se indicó que el proyecto fue estructurado en tiempo récord. “En menos de un mes, el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución”, afirmó el funcionario.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones del régimen, Miguel Pérez Pirela, confirmó que el Ministerio de Obras Públicas adelanta trabajos de recuperación de la infraestructura del Helicoide, una estructura que durante años funcionó como centro de reclusión y sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

¿Qué es El Helicoide y por qué es polémico?

El Helicoide es una imponente estructura arquitectónica ubicada en Caracas que originalmente fue concebida en la década de 1950 como un ambicioso proyecto de centro comercial. Sin embargo, con el paso de los años, el edificio se transformó en uno de los centros de detención más cuestionados de América Latina.

El recinto ha sido utilizado como centro de operaciones del Sebin y cárcel para presos políticos y ciudadanos considerados disidentes por el chavismo. Organizaciones como Human Rights Watch y la Organización de las Naciones Unidas han documentado denuncias sobre condiciones inhumanas, hacinamiento y presuntos métodos de tortura física y psicológica en sus instalaciones.

Así avanza el proyecto de transformación

De acuerdo con el ministro Ramírez, el proyecto de adecuación contempla convertir el edificio en un espacio social, cultural, deportivo y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades aledañas.

La transformación del Helicoide fue anunciada oficialmente el 30 de enero, durante el acto de inicio del Año Judicial, cuando Rodríguez presentó la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y comunicó que el centro de detención dejaría de operar como tal para dar paso a un nuevo uso comunitario.