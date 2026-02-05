7 de cada 10 barreras en pacientes con cáncer de sangre se deben a la falta de medicamentos

En el marco de la celebración del pasado 4 de febrero, la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma eleva su voz para dar visibilidad a los 292 pacientes que en el 2025 reportaron 500 barreras de acceso a los servicios de salud, a través del programa SEBAS (Solución y Evidencia de Barreras de Acceso en Salud).

Siete de cada diez barreras reportadas por pacientes de leucemia, linfoma, mieloma múltiple y otros tipos de cáncer en la sangre, corresponden a inoportunidad en la entrega de medicamentos, seguido de demora en las autorizaciones con una inoportunidad promedio de 46 días (un mes y medio).

La mayoría de pacientes (74%) que reportaron barreras se encuentran afiliados EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, en especial Nueva EPS y Famisanar, evidenciando que las medidas de intervención solo han traído mayores dificultades, especialmente en pacientes con dolencias crónicas.

“La situación tiende a empeorar, los pacientes se sienten abandonados, algunos han pasado de la frustración a la desesperanza porque ni la tutela ni los desacatos, y mucho menos la Supersalud sirven hoy día para garantizar su derecho a la salud y a la vida” expresa Yolima Méndez, Presidenta de la Fundación.

“Unidos por lo único” es el llamado mundial de la UICC para visibilizar historias de pacientes que reflejen las realidades que viven. Tal es el caso de David* de 35 años, paciente de leucemia aguda quien desde hace 6 meses espera por un medicamento para el adecuado control de su enfermedad. A pesar de las quejas formales a su EPS

Intervenida por el Gobierno, tutela, desacato, PQR a la Supersalud y peticiones de ayuda por redes sociales, David no logró la dispensación del medicamento ordenado por su médico tratante y hoy tristemente se encuentra en la fase final de su vida.

O el caso de Mercedes quien teniendo una leucemia mieloide crónica controlada adecuadamente por más de 25 años, perdió la vida luego de que su EPS intervenida por el Gobierno la abandonara y no volviera a dispensarle el medicamento que por años la mantuvo con vida.

Casos como el de David y Mercedes son solo dos de muchos casos que hoy claman por dignidad y oportunidad en la atención de enfermedades oncológicas de rápida progresión. Ellos son el ejemplo de cómo los pacientes se han visto en la necesidad de mendigar su tratamiento oncológico en un país en el que la salud es un derecho fundamental, refiere Yolima Méndez.

El cáncer continúa siendo un reto prioritario de salud pública a nivel mundial. Se estima que 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida, lo que reafirma la necesidad de fortalecer los sistemas de salud del mundo para que puedan responder de manera eficaz al control de la enfermedad.

“En el marco del día mundial del cáncer continuamos dando visibilidad a las víctimas de la crisis que enfrenta el sistema de salud y que el Gobierno insiste en negar, señaló la presidenta de la Fundación colombiana de Leucemia y Linfoma.

También hacemos un llamado a reconocer el dolor y la frustración que hay detrás de cada paciente y de cada familia. “Cada día de espera injustificada para una persona con cáncer, representa la diferencia entre la vida y la muerte”.