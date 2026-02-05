Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 5 de febrero de 2026

En la noche de este 5 de febrero de 2026, miles de colombianos siguieron con expectativa el sorteo nocturno del Super Astro Luna, uno de los más populares del país.

Como parte de la programación diaria de loterías, este sorteo nocturno se realiza con la combinación de cuatro cifras y uno o los doce signos zodiacales, ofreciendo premios que pueden multiplicar hasta 42.000 veces lo apostado si se acierta la combinación exacta.

¿Será que usted fue uno de los privilegiados en la noche de este 5 de febrero de 2026? ¿Habrá obtenido el premio mayor o alguno de los secundarios? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN y entérese.

Resultado del Super Astro Luna hoy 5 de febrero de 2026

En el momento en el que las balotas se detuvieron este 5 de febrero de 2026, la presentadora del sorteo del Super Astro Luna informó que el número ganador fue XXXX.

De igual manera, tan solo unos segundos después, se mencionó que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Este resultado fue avalado en vivo, en la transmisión de Youtube, por el delegado de Coljuegos y, por lo tanto, solo resta que usted revise cuidadosamente su tiquete para saber si ganó o no.

Recuerde que aparte del premio de 42.000 veces lo apostado, el Super Astro Sol también entrega 1.000 o 100 veces lo apostado.

¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?

La mecánica de Super Astro Luna consiste en elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, además de seleccionar uno o los doce signos del zodiaco.

Para ganar el premio mayor, tanto el número como el signo deben coincidir exactamente con lo que arroja el sorteo oficial en la noche.

Mientras tanto, si adivina el signo zodiacal, pero solo los tres primeros números de izquierda a derecha, su rédito económico es de 1.000 veces lo apostado.

Y, en el último escenario, si escoge el signo correcto, pero únicamente los dos primeros números, su recompensa es de 100 veces lo apostado.

En consecuencia, para verificar los resultados oficiales del sorteo de hoy, también les recomendamos consultar el sitio web del Super Astro Luna poco después de las 10:50 de la noche.