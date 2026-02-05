Martha Bayona, devastada al ser suspendida por dopaje por la UCI

La Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó este jueves la suspensión de la velocista colombiana Martha Bayona por un periodo de 18 meses, tras detectar incumplimientos en el sistema de localización exigido para los controles antidopaje. La decisión fue adoptada por el tribunal antidopaje del organismo, que concluyó que la deportista no reportó correctamente su paradero en tres ocasiones dentro de un mismo año, lo que constituye una infracción al reglamento vigente.

La sanción no está relacionada con un resultado positivo en controles antidopaje, sino con fallas administrativas en el sistema de seguimiento, un mecanismo obligatorio para los atletas de alto rendimiento. De acuerdo con la resolución, el castigo comenzó a aplicarse desde abril de 2025 y se extenderá hasta el 22 de octubre de este año.

La infracción que derivó en la sanción

El sistema de localización exige a los deportistas registrados informar con precisión sus horarios y lugares de entrenamiento, residencia y competencia, con el fin de facilitar los controles sorpresa por parte de las autoridades antidopaje. En el caso de Bayona, el tribunal de la UCI determinó que hubo tres fallas en la notificación dentro de un periodo de doce meses, lo que automáticamente configura una violación a la normativa.

Este tipo de infracción es considerado grave dentro del reglamento, aun cuando no exista evidencia de consumo de sustancias prohibidas. Por ello, la sanción se aplica de manera administrativa, siguiendo los lineamientos internacionales que buscan garantizar la transparencia y el control permanente sobre los atletas.

La ciclista, de 30 años, tiene la posibilidad de apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), siempre y cuando presente el recurso dentro del plazo establecido de un mes.

La respuesta de la pedalista colombiana

Tras conocerse la resolución, Bayona publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que expresó su versión de los hechos. La velocista aseguró que nunca intentó evitar los controles ni obtener ventajas indebidas.

“Nunca fue mi intención evadir controles, ni mucho menos hacer trampa”, escribió la deportista, quien además insistió en que el fallo del tribunal no corresponde a un caso de dopaje positivo. Según explicó, las irregularidades se debieron a errores humanos ocurridos en un periodo complicado de su vida personal.

"Durante este proceso he vivido uno de los años más difíciles a nivel personal: la suspensión provisional, la imposibilidad de competir, soledad y falta de acompañamiento institucional y una fuerte carga emocional. A esto se sumó la muerte de mi padre, un golpe profundamente doloroso que marcó un antes y un después en mi vida", agregó.

Bayona, subcampeona mundial de keirin en 2017 y 2023, y diploma olímpico en la velocidad en los Juegos de París 2024, señaló que el último año ha sido especialmente difícil. La deportista mencionó problemas personales, la falta de acompañamiento institucional y la pérdida de su padre como factores que marcaron ese periodo.

Mientras se define si presentará apelación, la santandereana deberá cumplir la sanción que la mantendrá fuera de competencia durante varios meses, en un momento clave de su carrera deportiva.