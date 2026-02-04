CANAL RCN
Salud y Bienestar

Reconocido producto que ayudaría a combatir la alopecia está en la lupa de las autoridades: ¿de cuál se trata?

Autoridades sanitarias advirtieron que el medicamento no tiene garantías de seguridad.

Alerta del Invima por producto anti alopecia
Foto: Freepik

Valentina Bernal

febrero 04 de 2026
07:18 p. m.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, encendió las alarmas por la comercialización ilegal de un producto promocionado como tratamiento para combatir la alopecia.

Se trata de MINOXIDIL 5 mg + DUTASTERIDE 0.5 mg cápsulas, un medicamento que, según confirmó la autoridad sanitaria, no cuenta con registro sanitario y fue catalogado como fraudulento.

De acuerdo con el Invima, este producto está siendo ofrecido al público como una supuesta solución para estimular el crecimiento del cabello, pese a que no ha sido evaluado ni autorizado por la entidad encargada.

Invima alerta por producto que ayudaría a combatir la alopecia

La autoridad sanitaria explicó que el producto es publicitado como “cápsulas anti-alopecia” y se promociona con promesas de estimular la aparición de nuevos folículos capilares.

Sin embargo, el Invima advirtió que no existen garantías de calidad, seguridad ni eficacia, debido a que se desconoce su verdadera composición, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, William Saza Londoño, fue enfático al señalar los riesgos asociados al consumo de este tipo de productos:

El consumo de productos sin registro sanitario es una práctica riesgosa que puede tener consecuencias graves para la salud de las personas. Cuando un medicamento no ha sido evaluado ni autorizado por el Invima, no existe certeza sobre su composición, ni sobre los efectos que puede generar en el organismo a corto y largo plazo.

¿Qué consecuencias puede traer el uso de este producto "anti alopecia"?

Según explicó la entidad, el uso de medicamentos fraudulentos como este puede provocar interacciones con otros medicamentos o con alimentos, además de afectaciones al sistema circulatorio, reacciones adversas en la piel, alergias y prurito.

Estos riesgos se incrementan cuando los productos son adquiridos a través de redes sociales, plataformas digitales o cadenas de mensajería, donde no existe ningún tipo de control sanitario.

Frente a esto, el Invima hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que se abstenga de adquirir y consumir el producto MINOXIDIL 5 mg + DUTASTERIDE 0.5 mg cápsulas.

Asimismo, insistió en la importancia de verificar siempre el número de registro sanitario antes de usar medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios, a través de los canales oficiales de consulta de la entidad.

