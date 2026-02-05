Así se ven las viviendas de miles en Córdoba: las casas están empantanadas y el agua no baja

La crisis por las inundaciones en el departamento de Córdoba continúa profundizándose. Las lluvias mantienen amplios sectores anegados y, según los reportes más recientes, alrededor de 20 mil familias se encuentran damnificadas.

El nivel del agua no baja, y en muchas zonas las viviendas permanecen inundadas, obligando a las personas a resistir dentro de sus casas o a buscar refugio improvisado.

Así se ven las viviendas de miles en Córdoba tras las inundaciones

En medio de esta emergencia, Noticias RCN ingresó a una de las viviendas afectadas para mostrar la magnitud de lo que están viviendo las familias.

En el lugar, una mujer relató que ya completa seis noches sin poder acostarse, obligada a permanecer sentada en una silla, debido a que el agua cubre gran parte de su casa y hace imposible el descanso.

El panorama se repite en múltiples hogares, donde las familias sobreviven entre el agua, el barro y la humedad. Pedro, uno de los damnificados, describió la gravedad de la situación y lanzó un llamado desesperado a las autoridades.

En este momento estamos viviendo una situación muy crítica y llevamos ya varias noches sobreviviendo a esta situación, con la cual solicitamos al gobierno nacional o al ente correspondiente que nos colabore con lo que esté a su alcance, porque somos muchas familias necesitadas.

Voluntarios han llevado ayuda a los damnificados por las inundaciones en Córdoba

Mientras la emergencia continúa, la esperanza ha llegado de la mano de la solidaridad ciudadana.

En el barrio Nuevo Milenio de Montería, empresarios de estratos altos de la ciudad se han volcado a llevar alimentos y todo tipo de provisiones para apoyar a quienes lo perdieron casi todo.

Una de las voluntarias, María Cristina Avilés, explicó cómo se han organizado las ayudas.

Queremos aportar un granito de arena y contribuir de esta manera con sándwiches; son amigos que han donado de 10, 20, 30, todo cuenta, todo vale.

A la jornada solidaria también se unió Adriana Jaller, directiva de la clínica cardiovascular en la capital cordobesa, quien participó en la entrega de comida y acompañó a las familias afectadas.

Es muy duro ver a las madres cabeza de familia.

Mientras tanto, las comunidades se preparan para enfrentar una sexta noche durmiendo en cambuches, sin saber hasta cuándo despertarán de esta pesadilla.