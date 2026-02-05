CANAL RCN
Cansancio diario: expertos explican por qué puede deberse a una deficiencia de hierro

La deficiencia de hierro se relaciona con una insuficiencia de hemoglobina que permite transportar oxígeno.

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
01:55 p. m.
La falta de hierro se traduce en la ausencia de este mineral para producir hemoglobina por lo que esto puede generar anemia, fatiga, palidez, falta de energía, mareos y taquicardia.

Según especialistas, quienes han publicado recientes investigaciones, los problemas de absorción de hierro podrían ser consecuencia de un microbioma intestinal sensible y poco saludable.

A esto también se suma el consumo excesivo de alimentos procesados, mala alimentación, afecciones como el síndrome de intestino irritable y el uso repetido de antibióticos que pueden dañar el microbioma intestinal y las superficies de absorción encargadas de obtener el hierro.

Anemia por deficiencia de hierro

Según Mayo Clinic, la anemia por deficiencia de hierro es un tipo frecuente de anemia. Esto significa que la sangre no tiene la cantidad suficiente de glóbulos rojos sanos que son los encargados de transportar el oxígeno a los tejidos del cuerpo.

La ausencia de hierro genera que el organismo no pueda producir la cantidad necesaria de hemoglobina, sustancia presente en los glóbulos rojos que transportan oxígeno. Por esto, la deficiencia de hierro puede ocasionar cansancio y dificultad para respirar.

Algunos de los síntomas de este tipo de anemia pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, a medida de que avanza la enfermedad, los signos pueden empeorar.

Varios de estos son Fatiga extrema, debilidad, piel pálida, dolor torácico, latidos cardíacos rápidos o falta de aliento, dolor de cabeza, mareos o vértigo, manos y pies fríos, inflamación o dolor en la lengua, uñas quebradizas, antojos inusuales de sustancias no nutritivas, como hielo, tierra o almidón y falta de apetito, especialmente en bebés y niños con anemia ferropénica.

Causas de la anemia por ausencia de hierro

Según Mayo Clinic, algunas de las causas de esta enfermedad son la pérdida de sangre, la falta de hierro en la dieta, incapacidad para absorber el hierro y el embarazo. Por su parte, algunos factores de riesgo se presentan especialmente en personas como las mujeres, los vegetarianos, lactantes, niños y donantes de sangre frecuentes.

