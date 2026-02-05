Cuba registró la temperatura más baja de la que se tiene registro en la isla esta semana: llegó al punto de congelación

Por primera vez desde que se lleva un registro, Cuba alcanzó el punto de congelación al registrar una temperatura de 0 ºC en la provincia de Matanzas durante la madrugada del martes 3 de febrero.

Este hito meteorológico, reportado por la estación de Indio Hatuey, supera el récord de 0,6 ºC que se mantenía desde 1996 en Bainoa, Mayabeque. Según informó el Instituto de Meteorología (Insmet) a través de sus canales oficiales, el valor de 0 grados Celsius no tiene precedentes en el territorio cubano y transformó el paisaje tropical con la inusual presencia de escarcha en los cultivos de la zona.

Las bajas temperaturas han empezado a sentirse en toda la isla:

El fenómeno, descrito por el observador meteorológico Fidel Ruz como una "madrugada" helada, fue el resultado de un frente frío intenso proveniente de Norteamérica que desplazó una masa de aire polar hacia el Caribe.

La combinación de vientos débiles, cielos despejados y aire seco permitió un enfriamiento acelerado en gran parte del país, llevando a que 32 estaciones reportaran "valores inferiores e iguales a 10 grados Celsius".

Este descenso térmico es particularmente notable considerando que la isla cuenta con registros desde mediados del siglo XIX, consolidando este evento como uno de los más extremos en su historia climática.

Los isleños luchan contra el frío:

En las calles y hogares, el impacto del frío polar alteró la rutina de los habitantes, que no están habituados a las bajas temperaturas. Gisel Hidalgo-Gato, residente de Matanzas, comentó a la agencia AFP que se trata de "un frío muy intenso, con madrugadas realmente heladas", destacando que ya acumulan varias jornadas consecutivas con termómetros por debajo de los 13 ºC.

Por su parte, en el oeste de La Habana, Karen Páez describió la situación como un "frío insoportable incluso dentro de su casa", lo que la ha obligado a mantener a sus hijos "abrigados con varias capas de ropa" para combatir la inclemencia del tiempo.