Abogada de 'Epa Colombia' rompió el silencio y reveló nuevos detalles de su caso tras el traslado: ¿qué dijo?

El 7 de agosto de 2026, en horas de la tarde, Noticias RCN conoció que 'Epa Colombia' sería trasladada a una nueva cárcel por decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La creadora de contenido, que fue imputada por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, se encontraba en la Escuela de Carabineros de Bogotá desde el 20 de agosto de 2025, pero ahora está cumpliendo su condena en la cárcel La Picaleña, en Ibagué.

Unas horas después de que se confirmó el traslado, Wendy Herrera, la abogada de 'Epa Colombia', respondió algunas preguntas en Instagram e indicó que esa decisión era necesaria para seguir avanzando.

Además, en la noche del jueves 13 de agosto, la penalista volvió a pronunciarse en las redes sociales, reveló nuevos detalles del caso y aseguró que está haciendo lo correspondiente para que 'Epa Colombia' obtenga la libertad.

¿Qué fue exactamente lo que dijo?

Wendy Herrera, abogada de 'Epa Colombia', expuso nuevos detalles del caso tras el traslado a la cárcel de Ibagué

"El 7 de agosto, como es de conocimiento de todas las personas, fue trasladada Daneidy Barrera a la ciudad de Ibagué porque hay cambios que son necesarios para poder avanzar. Estuve con los papás y la esposa de 'Epa Colombia' y estoy trabajando a la altura. Hace 18 días se me confirió el poder y lo he utilizado de manera responsable, entregada, pero las libertades no son automáticas. Además de eso, al estar condenado no se pierde la dignidad humana, sino que hay dos fines: uno constitucional y otro de resocialización. Por eso, estamos trabajando para recuperar su libertad", expresó su penalista.

"Seguimos en la lucha incansable jurídica por recobrar tu libertad, 'Epa Colombia'. Junto a mi pool de abogados, lo lograremos. Estamos avanzando a paso firme, como debe ser. Las estrategias jurídicas las estoy implementando, el conocimiento lo tengo y estamos bajo la bendición de nuestro Dios Todopoderoso", añadió Wendy Herrera en la descripción del post que publicó.

Wendy Herrera, abogada de 'Epa Colombia', expuso los argumentos por los que cree que la influencer debe quedar en libertad

Aparte del post, Wendy Herrera grabó una historia en la que indicó que, desde su punto de vista, 'Epa Colombia' ya se resocializó y pagó por el delito que cometió.

"Me refiero a todas esas personas que sin ningún conocimiento opinan y hablan de la situación jurídica de Daneidy Barrera. "Que paguen", dicen muchos, pero ya pagó, ya indemnizó, se ha resocializado, ha construido país, le ha dado la oportunidad a muchos colombianos y colombianas de salir adelante", enfatizó la abogada.

"Es una mujer empresaria, le han negado la oportunidad de estar con su hija, y vemos cómo es la desproporción porque estamos en un país desigual donde los derechos y las garantías no son igual para todas las personas. Vemos personas que le han robado al Estado, pero están con beneficios. Daneidy Barrera no ha robado un solo peso, sino que cometió un delito y ya lo reparó. Estamos respondiéndole a la justicia y vamos a recobrar su libertad", concluyó.