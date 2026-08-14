VIDEO | Ladrones rompieron la reja de un conjunto e ingresaron a una vivienda: la Policía ya les tenía la pista

Una cámara de seguridad registró el momento en que varios hombres intentaron ingresar a un conjunto residencial en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

La estrategia quedó grabada paso a paso: mientras algunos vigilaban la zona, otro de los sujetos manipulaba la reja de acceso para abrir un espacio por el que pudieran ingresar.

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Sin embargo, el movimiento no pasó desapercibido para las autoridades. El monitoreo de las cámaras permitió alertar a los uniformados, quienes llegaron rápidamente al lugar.

Delincuentes entraron a un conjunto a robar rompiendo una reja

En las imágenes se observa inicialmente a dos hombres y una mujer junto a un perro. Los sujetos permanecen cerca de la reja y parecen cubrir las maniobras de uno de sus acompañantes, quien se concentra en retirar una de las varillas.

A pocos metros, otro hombre permanece de pie, aparentemente atento a lo que ocurre alrededor.

Después de varios segundos, finalmente logran desprender la varilla y abrir un espacio en la estructura.

Es en ese momento cuando tres de los involucrados aprovechan el hueco para ingresar al conjunto.

¿Cómo lograron llegar hasta el balcón?

Una vez dentro, los hombres realizaron una maniobra conocida como “pata de gallina”, utilizada para que uno de ellos pudiera ganar altura apoyándose en sus compañeros.

La estrategia les permitió alcanzar el balcón de una de las viviendas.

Uno de los sujetos consiguió subir, mientras los otros dos salieron nuevamente del lugar. Todo parecía preparado para que el hombre que había alcanzado el segundo piso pudiera ingresar al inmueble, pero la Policía ya estaba siguiendo sus movimientos.

¿Cómo logró la Policía frustrar el supuesto robo?

El seguimiento realizado mediante las cámaras de videovigilancia permitió que los uniformados fueran alertados sobre la presencia de los sospechosos y se desplazaran rápidamente hasta el conjunto.

Al llegar, encontraron a uno de los hombres cerca del lugar y procedieron a interceptarlo.

Posteriormente, con apoyo de una escalera, los policías revisaron el segundo piso y encontraron al otro sospechoso escondido en el balcón. De esta manera, dos hombres, de 32 y 23 años, fueron capturados.

¿Cuánto costaron los daños?

Las autoridades establecieron que los daños ocasionados en la estructura fueron avaluados en aproximadamente 500.000 pesos.

Los dos capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de daño en bien ajeno.