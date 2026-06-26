Expertos alertan sobre el aumento del dengue durante el periodo de vacaciones en Colombia

Los casos de dengue en Colombia siguen generando alarma en varias regiones, pues son más de 52 mil los casos acumulados con 30 muertes registradas hasta ahora.

Frente al nuevo puente festivo que permitirá que miles de colombianos viajen, los expertos han hecho recomendaciones para evitar la enfermedad.

Casos de dengue en Colombia durante junio del 2026

De acuerdo con el más reciente boletín del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte al 20 de junio de 2026, Colombia acumula 52.518 casos de dengue. Del total, 31.733 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 20.241 presentan signos de alarma y 544 son casos de dengue grave.

Durante la semana del 14 al 20 de junio se notificaron 2.778 nuevos casos, una cifra que mantiene la vigilancia sobre el comportamiento de la enfermedad en el país. Por esto, las autoridades alertaron sobre los destinos con la mayor cantidad de casos registrados hasta ahora.

Las cifras del INS muestran que varias regiones reciben gran cantidad de turistas que concentran buena parte de los casos de dengue del país. El 61,1 % de los contagios notificados en 2026 corresponden a Meta, Cesar, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Magdalena, La Guajira y Cartagena.

Para la semana epidemiológica 24, el INS ubicó a Amazonas, Arauca, Atlántico, Bolívar, Barranquilla, Cartagena, Cesar, Casanare, Meta, Guaviare, La Guajira, Magdalena y Santa Marta por encima del límite superior esperado, lo que indica una circulación del virus mayor a la prevista para esta época del año.

Riesgo durante la semana de vacaciones

Según Caroline Espitaleta, docente y experta de la Facultad de Salud de la Universidad Manuela Beltrán, las condiciones climáticas que se presentan en el país durante los meses recientes pueden contribuir a la propagación del mosquito transmisor.

"Esta es una enfermedad que se produce en zonas tropicales por transmisión de un mosquito que se llama Aedes aegypti. La transmisión de esta enfermedad se podría dar aún más durante la temporada seca, principalmente porque tenemos la costumbre de almacenar agua, y ese es el medio ambiente ideal para que estos insectos se reproduzcan”, aseguró Espitaleta.

Recomendaciones para evitar el dengue

"Los viajeros deben tomar medidas durante esta época de vacaciones: usar repelente para evitar picaduras, dormir con toldillos, utilizar ropa que cubra brazos y piernas y evitar que el agua permanezca estancada”, explicó la experta.

Así mismo, la especialista hizo énfasis en la importancia de hacer seguimiento a varias señales que pueden indicar la presencia de la enfermedad como: fiebre alta, dolor intenso de cabeza, dolores musculares y articulares, cansancio extremo, náuseas o vómito sin causa aparente, somnolencia excesiva y en algunos casos la dificultad para respirar.