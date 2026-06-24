¿Qué está pasando en la Clínica Infantil Colsubsidio de Bogotá? Experto alertó por el cierre de servicios

La preocupación por el cierre de servicios de salud para niños y adolescentes sigue creciendo en Colombia. Esta vez, la alerta fue en Bogotá tras el anuncio del cierre de la unidad de urgencias de la Clínica Infantil Colsubsidio, una institución que durante décadas ha atendido pacientes pediátricos de alta complejidad.

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Desde el Sindicato de Pediatras de Colombia aseguran que las consecuencias no solo afectarían a los pacientes que reciben atención médica, sino también al personal de salud que trabaja en la institución.

¿Cómo afectaría el cierre del servicio de urgencias en la Clínica Infantil Colsubsidio de Bogotá?

Según explicó Diocel Lancheros, presidente del Sindicato de Pediatras de Colombia, el impacto sería considerable debido a la experiencia acumulada por la institución y al tipo de pacientes que atiende.

El especialista señaló que la clínica presta servicios de alta complejidad en áreas como oncología, hematología, cuidado intensivo pediátrico y cuidado intensivo neonatal.

Además, aseguró que se trata de uno de los centros pediátricos más grandes del país, por lo que la pérdida de este servicio tendría consecuencias significativas para la atención de niños y adolescentes.

Es una clínica que tiene un bagaje de décadas de experiencia que se va a perder abruptamente.

¿Qué pacientes podrían verse afectados?

La preocupación se centra especialmente en los menores que requieren atención especializada.

De acuerdo con el presidente del sindicato, la clínica recibe pacientes con enfermedades complejas que necesitan tratamientos continuos y servicios altamente especializados.

Por esa razón, el cierre de las urgencias pediátricas podría generar dificultades para la atención de esta población y aumentar la presión sobre otras instituciones de salud.

¿Qué está pasando con los trabajadores de la clínica?

Además de las implicaciones para los pacientes, el sindicato advirtió sobre afectaciones laborales.

Según Lancheros, ya se han presentado despidos y traslados de personal a otras sedes que no habrían sido concertados con los profesionales involucrados.

También señaló que algunos trabajadores han reportado sobrecarga laboral debido a la disminución de personal mientras continúa llegando un volumen similar de pacientes.

De acuerdo con su explicación, estas condiciones han generado preocupación entre los profesionales de la salud e incluso han motivado la renuncia de algunos especialistas.

¿Habrá cambios en la atención médica?

Otro de los aspectos que ha generado inquietud es el anuncio de modificaciones en el modelo de atención.

Según lo expuesto por el presidente del sindicato, la atención ya no sería prestada exclusivamente por pediatras, sino que también participarían otros perfiles médicos, entre ellos profesionales de medicina general.

Para los especialistas, esta decisión podría tener repercusiones en la calidad de la atención que reciben los menores.

¿Por qué se tomaría la decisión de cerrar el servicio?

De acuerdo con la información que, según Lancheros, recibieron los profesionales de la institución, las razones serían principalmente económicas.

El dirigente explicó que la clínica habría señalado dificultades financieras derivadas de las deudas que mantienen algunas EPS con la entidad, especialmente Famisanar.

Según indicó, esta sería la principal explicación entregada a los trabajadores frente a la decisión anunciada.