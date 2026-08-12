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¿Tiene o no Colombia equipos de rescate certificados para emergencias de alto impacto?

El país tiene 23 equipos USAR acreditados, siendo el USAR1 el único con certificación de Naciones Unidas para atender desastres de alto impacto.

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
09:53 p. m.
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Colombia se posiciona como uno de los pocos países de la región con capacidades certificadas internacionalmente para atender emergencias de gran magnitud.

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El país cuenta con 160 especialistas capacitados en búsqueda y rescate, distribuidos entre bomberos, defensa civil, fuerza pública, Cruz Roja y equipos caninos, preparados para responder ante catástrofes de alto impacto.

Los equipos colombianos han demostrado estar acreditados a nivel técnico para atender emergencias de diversa índole.

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Los equipos especializados de rescate que tiene Colombia

La estructura de respuesta ante emergencias en Colombia se organiza a través de 23 equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR) acreditados a nivel nacional.

Entre estos, el USAR1 destaca como el equipo de máxima capacidad de acción, siendo el único en el país con acreditación de las Naciones Unidas para este tipo de operaciones especializadas.

Ante las catástrofes que enfrenta actualmente el país, surge la interrogante sobre la capacidad de respuesta nacional. Según expertos en el tema, la clave está en administrar bien los recursos y colocarlos en el menor tiempo posible en el lugar adecuado.

Esta gestión eficiente de los medios disponibles resulta fundamental para maximizar la efectividad de las operaciones de rescate.

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Gobierno Nacional pide apoyo internacional en capacidades

Respecto a la posibilidad de recibir apoyo internacional, las autoridades han señalado que la prioridad sería recibir capacidades, no más equipos.

Esta aclaración sugiere que, de ser necesario, Colombia podría solicitar asistencia específica en caso de que algunas de las capacidades de los equipos de nivel mediano pesado se ven colapsadas, optando entonces por el respaldo de equipos especializados de otros países.

La certificación ante la ONU representa un reconocimiento significativo a las capacidades técnicas y operativas de Colombia en materia de búsqueda y rescate urbano, posicionando al país como referente regional en este ámbito.

Esta distinción implica que los equipos colombianos cumplen con estándares internacionales rigurosos en preparación, equipamiento y protocolos de actuación ante desastres.

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