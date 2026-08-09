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Ojo: estos son algunos riesgos para la salud si corre por primera vez una maratón

Pese a que estas actividades han tomado mayor popularidad, expertos aseguran que no cualquier persona puede someterse a dicho estrés físico.

Foto: Diseñada por Magnific.
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Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
10:03 p. m.
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Las maratones son actividades que han incrementado su popularidad en los últimos años, especialmente en ciudades como Bogotá. Esta prueba deportiva de resistencia consiste en correr una distancia determinada, 195 metros, y es considerada como una de las más complicadas del atletismo.

Según expertos, para poder participar en una de estas carreras se requieren meses de preparación y entrenamiento de alta resistencia tanto física como mental.

Sin embargo, lograr completar la totalidad de estas carreras no es sinónimo de tener una condición adecuada de salud ya que incluso expertos advierten que, para algunos, la preparación puede ser contraproducente.

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Riesgos de una maratón para la salud

Pese a que para la mayoría de las personas es beneficioso correr, expertos han alertado sobre algunos de los principales riesgos para la salud que esto podría generar. El principal factor de riesgo tiene que ver con los trastornos en el corazón ya que correr afecta este órgano al aumentar significativamente su tamaño.

Cuando los pacientes tienen el corazón grande se pueden generar arritmias o latidos irregulares que podrían llegar a generar la muerte de la persona.

La deshidratación corresponde a otro importante factor de riesgo y expertos señalan que tanto la ausencia de líquido como su exceso puede representar un problema para la salud.

Especialistas explican que, al correr largas distancias, los músculos pierden la capacidad de coordinar algunas transmisiones que van directamente al corazón por lo que se podría generar un paro cardiorrespiratorio. Así mismo, la falta de líquidos puede generar mareos y náuseas.

Una preparación excesiva, previa al evento deportivo, también puede llegar a generar efectos contraproducentes. Investigaciones, citadas por la BBC, concluyeron que los entrenamientos muy exigentes pueden llegar a debilitar el sistema inmunológico que podría dejar al cuerpo expuesto a infecciones respiratorias.

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Recomendaciones para corredores primerizos

Según expertos de Mayo Clinic, la planificación es crucial si se va a iniciar un camino deportivo en el atletismo.

Dentro de las principales recomendaciones se encuentra: elegir un plan de formación que se adapte a sus necesidades que incluya tiempo suficiente para prepararse, un entrenamiento cruzado que combine actividades cardiovasculares, entrenamientos de fuerza, calentamiento activo, estiramientos, recuperación y planes de alimentación saludables.

Así mismo, se recomienda elegir las zapatillas de running adecuadas, pues cada tipo de pie requiere de un calzado diferente para brindar soporte y reducir el riesgo de lesiones.

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