Leyenda del fútbol mexicano comparte entrenamiento con Feid

El portero mexicano Francisco Ochoa, más conocido como 'Memo' Ochoa, compartió en su Instagram fotos del entrenamiento que estaba realizando en un gimnasio de Estados Unidos en compañía del artista colombiano Feid, que se prepara para su concierto en Medellín del próximo 25 de septiembre, donde se espera presente su nuevo álbum musical.

Ochoa, que en el reciente mundial de fútbol hizo historia al convertirse junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los únicos tres futbolistas en disputar seis Copas del Mundo, anunció su retiro oficial de las canchas unos días después de que finalizó la participación de su selección en el Mundial 2026.

Furor en redes sociales por la publicación de 'Memo' junto al 'Ferxxo'

La publicación, que en menos de 3 horas ya consiguió más de 90 mil me gusta, generó múltiples reacciones por parte de fanáticos de ambas celebridades. "Sesión matutina. Misma mentalidad, mismo trabajo... con algo de poder de Ferxxo", escribió el portero en la descripción de las imágenes subidas. Por su parte, la estrella colombiana respondió: "Qué duro, mi niño. Se sudó como debe ser".

En los comentarios, los amantes de la música del 'Ferxxo' y del fútbol no dejaron pasar la oportunidad para demostrar su cariño hacia las dos figuras: "Los grandes con los grandes" o "el dúo que necesitaba" son algunos de los comentarios que más se repiten en el post.

'Ferxxo' prepara el lanzamiento de su nuevo álbum

Uno de los álbumes más esperados por los fanáticos de Salomón, 'El club de las 19 flores', tuvo que ser postergado debido al terremoto que sufrió Colombia el pasado 10 de agosto; ya estaba todo preparado para que el 19 de agosto se estrenara el nuevo trabajo discográfico, mientras que el 21 tendría un concierto para presentar sus nuevas canciones.

A través de sus redes sociales, Feid anunció la reprogramación del concierto para el 25 de septiembre en el mismo escenario donde estaba pactado y dio a entender que el lanzamiento del álbum podría darse incluso antes del concierto.