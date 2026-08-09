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Salud y Bienestar

Alerta del Invima: suplemento para bajar de peso se vende en Colombia de forma ilegal

El producto aparece con un registro sanitario cancelado y no cuenta con autorización sanitaria vigente para su comercialización.

Invima producto para adelgazar
FOTO: Diseñado por Magnific

Ángel Ballén

septiembre 08 de 2026
07:05 a. m.
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria para advertir sobre la comercialización ilegal del producto '24 hs slimming By Adelfastfit', promocionado como suplemento dietario para el control de peso. Según la entidad, el producto es distribuido desde Medellín a diferentes lugares del país mediante canales digitales.

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La alerta se originó a partir de una denuncia y de la información entregada por la empresa Herbal Nutraceurica que notificó al Invima sobre la fabricación fraudulenta y la usurpación de su nombre en este producto. Aunque el empaque exhibe el registro sanitario INVIMA SD2010-0001431, la autoridad sanitaria precisó que dicho registro se encuentra cancelado.

producto invima
FOTO: Invima

¿Por qué el Invima considera fraudulento el producto 24 hs slimming?

De acuerdo con el Invima, al no contar con un registro sanitario vigente emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, la fabricación, comercialización y distribución del producto en Colombia se realizan de manera ilegal. Por esta razón, la entidad lo considera un producto fraudulento.

El Invima también señaló que el producto no cumple con la normatividad vigente, específicamente con el Decreto 3249 de 2006, por lo que no ha sido evaluado en términos de calidad, seguridad o eficacia. La autoridad advierte que los productos fraudulentos no ofrecen garantías sobre su contenido real, composición, trazabilidad, fabricación, almacenamiento o transporte.

La entidad recordó que ya había informado sobre este mismo producto mediante la Alerta Sanitaria No. 198-2018, del 22 de diciembre de 2018. Sin embargo, debido a que el producto continúa siendo promocionado y comercializado en el territorio nacional, emitió una nueva alerta para reiterar los riesgos asociados con la adquisición y consumo de productos comercializados ilegalmente mediante canales digitales.

¿Qué recomienda el Invima sobre este suplemento?

El Invima recomienda abstenerse de adquirir el producto y, de manera general, no comprar medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios que no cuenten con un registro sanitario vigente. La entidad advierte que estos productos pueden comercializarse mediante sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.

En caso de estar consumiendo el producto señalado en la alerta, la recomendación es suspender inmediatamente su uso debido a los riesgos que puede representar para la salud. Si se presenta algún evento adverso asociado con su consumo, este debe ser reportado al Invima mediante el sistema de notificación correspondiente o a través del correo invimafv@invima.gov.co.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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