¿Dientes torcidos?: esta es la importante enfermedad dental que podría desarrollar

Dentro de los problemas dentales más frecuentes en las personas se encuentran aquellos directamente relacionados con las encías. La gingivitis es una de estas ya que provoca irritación, enrojecimiento, hinchazón y sangrado del tejido gingival.

Según expertos de Mayo Clinic, es importante tratar oportunamente dicha enfermedad ya que podría generar una afección de las encías mucho más grave como la periodontitis.

¿Cuáles son las causas de la gingivitis?

Según los expertos, la causa más común de esta enfermedad es no mantener los dientes y las encías limpias. La formación de placa en los dientes perjudica a las encías, pues esta película pegajosa, que está conformada por bacterias, debe ser eliminada lo más rápido posible durante el día por medio del cepillado.

Seguido de esto, la placa puede convertirse en sarro dental que acumula bacterias y dificulta la eliminación de la placa al crear un escudo protector que irrita la línea de las encías. En esta etapa, la persona necesita de una limpieza profesional para eliminar el sarro acumulado.

¿Cuáles son los factores de riesgo de la gingivitis?

Pese a que cualquier persona puede llegar a desarrollar esta enfermedad, algunos de los factores que pueden llegar a aumentar el riesgo de esta enfermedad son: los malos hábitos de cuidado, fumar o mascar tabaco, sequedad en la boca, falta de vitamina c, dientes torcidos que son difíciles de limpiar, cambios hormonales, implantes dentales o carillas, entre otros.

“La gingivitis no tratada puede provocar periodontitis, una enfermedad de las encías que se propaga al tejido y al hueso subyacentes. Esta es una afección mucho más grave que puede provocar la pérdida de dientes”, aseguran los expertos de Mayo Clinic.

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¿Cómo prevenir la gingivitis?

Las prácticas de buen cuidado bucal son la primera recomendación en estos casos. Cepillarse al menos dos veces por día es lo ideal para evitar la acumulación de bacterias en la boca. Usar hilo dental antes de cepillarse genera que se eliminen las partículas de comida acumuladas.

Asistir con frecuencia al dentista es esencial. Expertos de Mayo Clinic afirman que dichas limpiezas deben realizarse entre cada 6 y 12 meses. Finalmente, se recomiendan las buenas prácticas alimenticias y controlar los niveles de glucosa del cuerpo.