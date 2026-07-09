CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Dientes torcidos?: esta es la importante enfermedad dental que podría desarrollar

Expertos alertaron sobre los buenos hábitos de salud bucal para evitar el avance de la enfermedad.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

septiembre 07 de 2026
09:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Dentro de los problemas dentales más frecuentes en las personas se encuentran aquellos directamente relacionados con las encías. La gingivitis es una de estas ya que provoca irritación, enrojecimiento, hinchazón y sangrado del tejido gingival.

Según expertos de Mayo Clinic, es importante tratar oportunamente dicha enfermedad ya que podría generar una afección de las encías mucho más grave como la periodontitis.

Invima prohíbe la venta de nueve suplementos dietarios en Colombia: vea el listado
RELACIONADO

Invima prohíbe la venta de nueve suplementos dietarios en Colombia: vea el listado

¿Cuáles son las causas de la gingivitis?

Según los expertos, la causa más común de esta enfermedad es no mantener los dientes y las encías limpias. La formación de placa en los dientes perjudica a las encías, pues esta película pegajosa, que está conformada por bacterias, debe ser eliminada lo más rápido posible durante el día por medio del cepillado.

Seguido de esto, la placa puede convertirse en sarro dental que acumula bacterias y dificulta la eliminación de la placa al crear un escudo protector que irrita la línea de las encías. En esta etapa, la persona necesita de una limpieza profesional para eliminar el sarro acumulado.

¿Cuáles son los factores de riesgo de la gingivitis?

Pese a que cualquier persona puede llegar a desarrollar esta enfermedad, algunos de los factores que pueden llegar a aumentar el riesgo de esta enfermedad son: los malos hábitos de cuidado, fumar o mascar tabaco, sequedad en la boca, falta de vitamina c, dientes torcidos que son difíciles de limpiar, cambios hormonales, implantes dentales o carillas, entre otros.

“La gingivitis no tratada puede provocar periodontitis, una enfermedad de las encías que se propaga al tejido y al hueso subyacentes. Esta es una afección mucho más grave que puede provocar la pérdida de dientes”, aseguran los expertos de Mayo Clinic.

Qué comer antes de una media maratón y cuál es el desayuno ideal
RELACIONADO

Qué comer antes de una media maratón y cuál es el desayuno ideal

¿Cómo prevenir la gingivitis?

Las prácticas de buen cuidado bucal son la primera recomendación en estos casos. Cepillarse al menos dos veces por día es lo ideal para evitar la acumulación de bacterias en la boca. Usar hilo dental antes de cepillarse genera que se eliminen las partículas de comida acumuladas.

Asistir con frecuencia al dentista es esencial. Expertos de Mayo Clinic afirman que dichas limpiezas deben realizarse entre cada 6 y 12 meses. Finalmente, se recomiendan las buenas prácticas alimenticias y controlar los niveles de glucosa del cuerpo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Invima

Invima prohíbe la venta de nueve suplementos dietarios en Colombia: vea el listado

Alimentos

Qué comer antes de una media maratón y cuál es el desayuno ideal

Cuidado personal

¿Por qué se nos pone la piel de gallina aunque no tengamos frío? Esta es la explicación científica

Otras Noticias

Ciberseguridad

Colombia ocupa el segundo lugar en ciberataques en Latinoamérica

Ciberataques en Colombia aumentan: el país enfrenta un preocupante panorama de ciberseguridad.

Chocó

VIDEO | Así es la primera casa entregada a una familia damnificada por el terremoto en Chocó

La profesora Julia Garza estrena una casa de 64 metros cuadrados y totalmente equipada, tras perder su hogar el pasado 10 de agosto.

Boca Juniors

Hijo de Omar Pérez jugaría con la Selección Colombia

Conciertos

Nueva fecha para el concierto de Feid en Medellín: boletería y más información

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello lanza advertencia sobre las elecciones en Venezuela