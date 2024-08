¡Atención! Síntomas de la viruela del mono, vaya al médico si tiene algunos de estos

La viruela del mono, también conocida como viruela símica, es una enfermedad viral rara pero potencialmente grave que ha llamado la atención mundial en los últimos años debido a brotes en diferentes regiones.

Aunque la enfermedad se identificó por primera vez en 1958 en colonias de monos, ha habido un resurgimiento de casos en humanos, especialmente en África occidental y central. Reconocer los síntomas y los signos de alarma es crucial para una detección temprana y un tratamiento eficaz.

A continuación, se detallan los principales síntomas de la viruela del mono y los signos que requieren atención médica inmediata.

Síntomas iniciales: lo que debes saber

Los síntomas de la viruela del mono suelen aparecer entre 5 y 21 días después de la exposición al virus. En su fase inicial, la enfermedad puede ser difícil de distinguir de otras infecciones virales, ya que los síntomas son similares a los de la gripe. Según un estudio publicado en The Lancet Infectious Diseases, los primeros signos de la viruela del mono incluyen:

Fiebre alta.

Dolor de cabeza intenso.

Dolores musculares y articulares.

Fatiga extrema.

Inflamación de los ganglios linfáticos, una característica distintiva que ayuda a diferenciarla de la viruela común.

Estos síntomas iniciales pueden durar entre 1 y 5 días antes de que aparezcan los signos más característicos de la enfermedad. Es importante estar atento a la inflamación de los ganglios linfáticos, ya que este es un indicio clave de la viruela del mono.

Signos de alarma: cuándo buscar atención médica

Después de los síntomas iniciales, la viruela del mono progresa a su fase más reconocible, que incluye la aparición de una erupción cutánea. La erupción suele comenzar en la cara y luego se extiende al resto del cuerpo, incluyendo las palmas de las manos y las plantas de los pies. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los signos de alarma que indican la necesidad de atención médica inmediata incluyen:

Aparición de lesiones cutáneas: las erupciones evolucionan rápidamente, desde máculas (manchas planas) hasta pápulas (protuberancias elevadas), vesículas (llenas de líquido) y finalmente pústulas (llenas de pus).

Dolor intenso asociado con las lesiones: en algunos casos, las pústulas pueden ser extremadamente dolorosas, lo que requiere intervención médica para el manejo del dolor.

Dificultad para respirar: aunque es raro, en algunos casos, la infección puede complicarse y afectar las vías respiratorias.

Complicaciones oculares: si la erupción afecta los ojos, puede provocar daños graves en la visión si no se trata a tiempo.

En los estudios mencionados en The New England Journal of Medicine, se ha observado que las complicaciones más graves suelen presentarse en personas con sistemas inmunológicos debilitados, como los pacientes con VIH/SIDA, así como en niños pequeños y mujeres embarazadas.

Importancia de la detección temprana y el tratamiento

La viruela del mono puede ser grave, pero la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 a 4 semanas. La detección temprana y el tratamiento adecuado son esenciales para evitar complicaciones. Si experimentas alguno de los síntomas mencionados, especialmente después de haber estado en contacto con personas infectadas o en áreas donde se ha reportado un brote, es fundamental buscar atención médica de inmediato.

El manejo de la viruela del mono se centra en aliviar los síntomas y prevenir infecciones secundarias. En algunos casos, se pueden utilizar antivirales como tecovirimat, que ha mostrado eficacia en el tratamiento de la enfermedad según estudios recientes.

La viruela del mono sigue siendo una enfermedad rara, pero es crucial estar informado y actuar rápidamente ante cualquier síntoma sospechoso para proteger la salud y prevenir su propagación.