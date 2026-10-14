Cáncer de pulmón: los silenciosos síntomas que podrían indicar la presencia de esta enfermedad

El mundo se encuentra conmocionado tras la más reciente confirmación, por parte del Vaticano, del cáncer de pulmón que le fue diagnosticado al papa León XIV.

Pese a que la Santa Sede confirmó que el procedimiento quirúrgico finalizó con total éxito, también se informó que actualmente se están adelantando nuevos estudios para descartar que la enfermedad se haya extendido por el resto del organismo.

Por esto, expertos ya han vuelto a exaltar la importancia de detectar algunos de los síntomas a tiempo para prevenir que la enfermedad avance y se logre tratar a tiempo.

RELACIONADO Psicólogo se disfraza de superhéroes para evitar la sedación en niños que deban realizarse resonancias

Síntomas del cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es un tipo de cáncer que comienza como una proliferación de las células de los pulmones. Según expertos de Mayo Clinic, esta enfermedad es la principal causa de muerte en todo el mundo.

Así mismo, expertos aseguran que las personas que fuman tienen mayores probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, el cáncer de pulmón también se puede generar en personas que nunca han fumado.

En la mayoría de los casos, los síntomas de esta enfermedad solo aparecen cuando esta se encuentra en una etapa avanzada. Como parte de esta sintomatología se puede presentar una tos reciente que no se va, dolor en el pecho, tos con sangre, incluso en pequeñas cantidades, ronquera, falta de aire y sibilancia.

Pero los síntomas cuando el cáncer de pulmón se disemina hacia otras partes del cuerpo pueden incluir dolor de huesos, dolor de cabeza, pérdida involuntaria de peso, pérdida del apetito e hinchazón en la cara o el cuello.

¿Cuáles son los tipos de cáncer de pulmón?

Según Mayo Clinic, existen dos tipos principales en función de la apariencia que tienen las células durante el diagnóstico. El primer cáncer es el de células pequeñas y solo se presenta en personas que han fumado durante varios años.

Por otro lado, el cáncer de pulmón de células no pequeñas comprende el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes.

Dentro de los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad se encuentran: el hábito de fumar, exposición al humo de segunda mano, radioterapia previa, exposición al gas radón y carcinógenos, antecedentes familiares.