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Psicólogo se disfraza de superhéroes para evitar la sedación en niños que deban realizarse resonancias

El profesional transforma el procedimiento médico en aventura, logrando que los niños permanezcan inmóviles sin sedación en la clínica Santa María del Lago.

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
01:09 p. m.
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Un psicólogo clínico en Bogotá ha desarrollado una técnica innovadora que convierte un procedimiento médico potencialmente angustiante en una experiencia divertida para los pacientes pediátricos.

Poderosa estrategia de psicólogo ayuda a realizar resonancias en menores

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Cristian Cano se disfraza de personajes como Superman, El Hombre Araña, entre otros, para ayudar a los niños durante las resonancias magnéticas, evitando así la necesidad de anestesia.

La estrategia terapéutica se implementa en la clínica Santa María del Lago de Bogotá y consiste en transformar el equipo de resonancia magnética en una "nave espacial" o escenario de aventuras. El profesional caracterizado como superhéroe crea narrativas donde el niño adquiere "superpoderes" que solo funcionan si permanece completamente inmóvil durante el examen.

"Me parece muy bonito porque hace que ellos se motiven a colaborar con el tema del examen, a quedarse quietos", expresó uno de los padres de familia.

Otro agregó: "Me parece súper buena la técnica que están utilizando, ya que no utilizan anestesia y nosotros como papás nos damos tranquilidad y no tenemos que utilizar ningún riesgo para ello".

El método consiste en crear historias interactivas donde el superhéroe enfrenta situaciones de peligro y solo el niño, convertido en "Superniño" o "Superniña", puede salvarlo manteniéndose quieto. Durante procedimientos con contraste, la inyección se presenta como la transmisión de poderes adicionales al pequeño paciente.

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Los resultados de la innovadora estrategia

Los resultados han sido positivos incluso con los pacientes más ansiosos. En uno de los casos documentados, un niño permaneció inmóvil durante aproximadamente 29 minutos acompañado de su héroe favorito Superman, completando exitosamente el examen sin necesidad de sedación.

Esta iniciativa representa una alternativa significativa a la anestesia pediátrica, que, aunque segura, siempre conlleva riesgos inherentes. La técnica de Cano combina elementos de psicología clínica, ludoterapia y distracción terapéutica para lograr la colaboración voluntaria de los menores.

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