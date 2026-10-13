Pacientes en Bogotá esperan hasta dos años por citas con especialistas: Personería alerta por demoras

Las dificultades para acceder a los servicios de salud en Bogotá siguen afectando a pacientes que necesitan atención especializada. Aunque algunos usuarios esperan varios meses para obtener una consulta, hay casos en los que las demoras superan el año e incluso llegan a dos años, con consecuencias para la calidad de vida de quienes necesitan tratamiento.

La Personería de Bogotá advirtió sobre esta situación tras recibir miles de quejas de ciudadanos que denuncian obstáculos para acceder a consultas y procedimientos médicos.

Niño lleva dos años esperando atención por el síndrome de Tourette

Derek, de 10 años, necesita consultas con especialistas en neurología y otorrinolaringología debido al síndrome de Tourette que padece. Sin embargo, su familia asegura que lleva dos años intentando conseguir las citas sin obtener una respuesta efectiva.

Su madre, Johana Niño, afirma que ha buscado atención a través de distintos canales, pero no ha logrado comunicarse con la entidad responsable.

Realmente ni contesta ni por teléfono, ni WhatsApp, ni página, ni ningún medio.

La falta de atención mantiene a la familia a la espera de una solución para que el menor pueda acceder a las valoraciones especializadas que necesita.

Personería recibió 7.933 quejas en ocho meses

La situación de Derek hace parte de un panorama más amplio. Según la Personería de Bogotá, entre enero y agosto se registraron 7.933 quejas de usuarios relacionadas con dificultades en la prestación de los servicios de salud.

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El personero de Bogotá, Andrés Castro, explicó que los casos son remitidos a las entidades competentes según el tipo de denuncia, mientras que aquellos que corresponden directamente a la Personería avanzan por la vía disciplinaria.

Por competencia las hemos trasladado a la Procuraduría, otras a la Superintendencia Nacional de Salud y las que nos corresponden a nosotros por competencia están en el eje disciplinario adelantando las investigaciones correspondientes.

La entidad identificó las consultas de ortopedia y cardiología entre las especialidades cuyo acceso resulta más complicado para los pacientes.

Adulta mayor lleva más de un año esperando una cita de oftalmología

Otra denuncia es la de Paola Cárdenas, quien busca atención para su madre, Adela, de 80 años. La mujer tiene una afectación severa de la visión y necesita una cirugía de cataratas, pero, según su hija, lleva más de un año y ocho meses esperando una cita con oftalmología.

La demora ha deteriorado su autonomía y dificultado actividades cotidianas. Su hija asegura que la adulta mayor ha sufrido caídas y episodios en los que se ha desorientado por las dificultades para ver.

Ya le toca encerrarse en la casa porque realmente ya no ve. Se ha caído, se ha perdido.

La familia teme que la falta de atención prolongue las dificultades de la adulta mayor y pide una respuesta que le permita avanzar hacia el tratamiento que requiere.