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Festival del Café en Bogotá 2026: fechas, lugar y actividades en Corferias

Bogotá tendrá un festival de café del 15 al 18 de octubre en Corferias, con DJ, degustaciones y 180 expositores. Consulte las actividades y el lugar.

Café
Foto: Pixabay | imagen de referencia

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
01:17 p. m.
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Del 15 al 18 de octubre de 2026, Corferias abrirá sus puertas a Cafés de Colombia Expo, un evento que reunirá sabores, música y experiencias para quienes disfrutan de esta bebida.

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Durante cuatro días, los asistentes podrán recorrer los espacios de 180 expositores, probar cafés de diferentes regiones del país y descubrir nuevas maneras de prepararlos.

Bajo el concepto “Cientos de formas de vivir el café”, la feria también ofrecerá actividades que combinan entretenimiento, aprendizaje y tradición cafetera.

¿Qué actividades tendrá el Festival del Café en Bogotá?

Una de las principales novedades será Coffeeland, una experiencia organizada por la Federación Nacional de Cafeteros que combinará música, espacios interactivos y degustaciones.

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Los visitantes encontrarán ambientes inspirados en festivales, con DJ, instalaciones para fotografías y actividades relacionadas con los sabores del café.

También podrán conocer preparaciones como el cold brew, café con tónica, bebidas de autor y métodos filtrados.

La programación incluirá campeonatos, espacios de catación y encuentros con expertos.

"Las nuevas generaciones están construyendo una relación propia con el café. Quieren explorar sabores, conocer de dónde viene, probar diferentes preparaciones y vivir experiencias alrededor de él", explicó Doris Chingaté, jefe de proyecto de Cafés de Colombia Expo.

Cafés de Colombia Expo 2026: fechas, lugar y experiencias

El evento se realizará en Corferias, Bogotá, entre el jueves 15 y el domingo 18 de octubre.

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Otra de las atracciones será “Legado y Futuro: Un Viaje de 100 Años”, una exposición interactiva de la Federación Nacional de Cafeteros.

Mediante una línea de tiempo tridimensional y personajes holográficos, los asistentes podrán conocer la historia y evolución del café colombiano.

Además, los 180 expositores presentarán productos, innovaciones y propuestas de distintas regiones cafeteras.

La feria busca acercar a nuevos públicos a una bebida que forma parte de la identidad colombiana, mientras ofrece alternativas para disfrutar de un plan diferente durante el fin de semana.

Los precios de entrada y horarios específicos no fueron detallados en la información suministrada.

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